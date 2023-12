Un Bologne héroïque élimine l’Inter de la Coppa

Inter Milan 1-2 Bologna FC

Buts : Carlos Augusto (92e) pour les Nerazzurri // Beukema (112e) et Ndoye (115e) pour les Rossoblù

Le match de la soirée.

Pensant avoir fait le plus dur en ouvrant le score au début de la prolongation, l’Inter s’est fait surprendre face à une fantastique équipe de Bologna (1-2). En trois minutes top chrono, les hommes de Thiago Motta sont parvenus à s’imposer et arrachent donc leur qualification pour les qualifications pour les quarts de finale de la Coppa Italia. Coup dur pour les tenants du titre.

Malgré un important turn-over de part et d’autre, les deux équipes se rendent coup pour coup en première période, avec un petit avantage pour l’Inter. Les occasions milanaises se multiplient, à l’image de cette tentative de Frattesi repoussée par Ravaglia (31e). Au retour des vestiaires, ce même Frattesi trouve Arnautović, mais l’attaquant autrichien mange la feuille (52e). L’Inter obtient même un penalty. Lautaro s’en charge mais bute sur un Ravaglia, qui sort le grand jeu face à l’attaquant argentin et remporte son duel (65e). Le portier bolonais ne s’arrête pas là et écœure cette fois-ci Dimarco, permettant aux siens d’arracher les prolongations (86e).

Héroïque jusqu’ici, le dernier rempart rossoblù finit par rompre sur un corner Dimarco qui trouve la tête de Carlos Augusto (1-0, 92e). Les hommes de Motta tentent le tout pour le tout et multiplient les offensives. Si bien que l’Inter recule et craque : Beukema manque son corner, mais Zirkzee s’arrache et parvient à trouver Beukema d’une talonnade qui égalise (1-1, 112e). Les Milanais se ruent alors à l’attaque mais se font de nouveau surprendre, cette fois-ci en contre-attaque. Auteur d’une entrée en jeu fantastique, Zirkzee élimine Acerbi et lance Ndoye qui ne tergiverse pas et trompe Audero d’une balle piquée malicieuse (1-2, 116e).

Dingue, fou, exceptionnel, difficile de trouver les mots pour qualifier l’exploit de la bande à Thiago Motta dans son ancienne maison.

Inter (3-5-2) : Audero – Bastoni (Dimarco, 74e), Acerbi, Aurel Bisseck (Pavard, 91e) – Carlos Augusto, Klaassen (Barella, 74e), Asllani (Sensi, 83e), Frattesi, Darmian – Lautaro Martínez (Mkhitaryan, 99e), Arnautović (Thuram, 74e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Bologna FC (4-2-3-1) : Ravaglia – Lykogiannis, Lucumí (Calafiori, 99e), Beukema, Corazza (De Silvestri, 76e) – Moro (El Azzouzi, 69e), Aebischer – Saelemaekers (Ndoye, 85e), Fabbian, Urbański – van Hoojdonk (Zirkzee, 85e). Entraîneur : Thiago Motta.

L'Inter rattrapée par Bologne