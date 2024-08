Raphaël Varane s’est blessé 23 minutes après ses débuts

Côme de par hasard.

Récent promu en Serie A et auteur d’un mercato des plus ambitieux avec les arrivées d’Andrea Belotti, Pepe Reina ou encore Raphaël Varane, le club italien de Côme a vu l’ancien international français se blesser après à peine une vingtaine de minutes de jeu pour ses débuts sous les couleurs azzurre. Son passage avec Manchester United avait été entaché de plusieurs blessures, voilà que son aventure italienne commence de la plus mauvaise des manières.

🚨🚨| Raphael Varane left the field due to an INJURY 20 minutes into his debut for Como 🤕 pic.twitter.com/99uFa0PDCe — CentreGoals. (@centregoals) August 11, 2024

Aligné dans le onze titulaire lors de l’entrée en lice de son club en Coupe d’Italie contre la Sampdoria (rencontre perdue au tirs au but, 1-1, 3-4 aux t.a.b), il est sorti après 23 minutes de jeu, visiblement touché à la cuisse gauche. Après avoir manqué 48 matchs pour cause de blessure sur les trois dernières saisons, les galères continuent pour Varane et son corps. Le diagnostic et la date de retour ne sont pas connus, mais fort à parier que Cesc Fabregas ne prendra pas de risque avec son joueur.

Au pire, il pourra toujours passer dans l’équipe d’investisseurs si ça ne marche pas sur le terrain.

Pepe Reina chante La Bamba pour son bizutage à Côme