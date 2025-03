La Roma garde son rythme de champion

AS Rome 2-1 Côme

Buts : Saelemaekers (61e), Dovbyk (76e) // Da Cunha (44e)

Expulsion : Kempf (63e) pour Côme

La Romantada continue.

L’AS Rome a remporté sa quatrième victoire d’affilée en Serie A ce dimanche au détriment de Côme (2-1). Boosté par ses succès contre la Fiorentina et Naples, le promu a ouvert le score grâce à son milieu français Lucas Da Cunha (0-1, 44e). Le coaching de Claudio Ranieri a cependant remis la Louve dans le droit chemin quand Alexis Saelemaekers a égalisé deux minutes après être sorti du banc (1-1, 61e). Deux minutes, c’est aussi le temps qu’il a fallu à l’autre supersub, Devyne Rensch, pour offrir le but de la victoire à Artem Dovbyk (2-1, 76e). La Roma garde ainsi son rythme de champion (huit victoires et trois nuls depuis mi-décembre) et revient à quatre points du top 5.

Une belle publicité pour l’emploi des seniors.