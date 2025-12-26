Jean-Louis Gasset est mort

Jean-Louis Gasset s’en est allé.

Le football français est en deuil. Jean-Louis Gasset est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé le Montpellier HSC, qui perd « l’une de ses figures emblématiques ». Dans son communiqué, le club pailladin rappelle qu’il fut successivement joueur, éducateur puis entraîneur à trois reprises : « Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. » Un homme de football discret, mais profondément humain.

💫 Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe… pic.twitter.com/F48lz1CFBT — MHSC (@MontpellierHSC) December 26, 2025

Le fidèle lieutenant devenu pompier

Longtemps adjoint de Laurent Blanc, Gasset a gravité dans les grands clubs du pays. Ensemble, ils ont gagné à Bordeaux, dirigé l’équipe de France pendant deux ans puis accumulé les titres au Paris Saint-Germain. Quand ils se séparent en 2016, Gasset prend sa propre route : sauver Montpellier, stabiliser l’AS Saint-Étienne, entraîner la Côte d’Ivoire (avant d’être remplacé avant le sacre à la CAN 2024), puis finir une saison à l’Olympique de Marseille.

Montpellier souligne aussi son « sens aiguisé de la formule » et son « sourire », deux traits qui ont œuvré dans l’ombre mais jamais sans efficacité. On retiendra également son humanité, sa disponibilité, son œil espiègle et sa casquette visée sur le crâne.

Un homme de vestiaire, un technicien respecté, qui laisse une empreinte durable dans le football français.

