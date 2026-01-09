Wendie Renard très agacée par un arrêté préfectoral

Une défenseuse passe à l’offensive. À la veille du match de Coupe de France à Saint-Étienne, prévu samedi, la capitaine de l’OL Lyonnes, Wendie Renard, a exprimé son incompréhension face à la décision préfectorale interdisant le déplacement des supporters lyonnais.

En seizièmes de finale de la Coupe de France, les Rhodaniennes devront ainsi affronter leurs grandes rivales sans le soutien de leurs fans. Si elle comprend qu’il s’agisse d’un derby, la défenseuse internationale ne cache pas son agacement dans des propos rapportés par Le Progrès : « Je trouve ça inadmissible qu’on freine un peu nos supporters. On n’a jamais eu de problème, au contraire, ce sont des supporters qui se comportent très bien. »

« Dommage de subir ce qui se passe chez les garçons »

Pour Wendie Renard, cette mesure de précaution n’a clairement rien à voir avec les supporters de son équipe : « Encore une fois, nos supporters, ce sont des bons vivants, des personnes bienveillantes, il n’y a pas de mal. C’est un peu frustrant et c’est dommage de subir ce qui se passe chez les garçons. »

La capitaine de l’OL se dit d’autant plus frustrée qu’elle juge cette décision préjudiciable au développement global du football féminin : « On est encore loin, en matière de développement, du niveau des garçons. On a justement besoin de supporters, de se battre pour ça, pour remplir les stades. Quand on a des interdictions comme ça, ça n’aide pas. »

Elles vont bientôt pouvoir découvrir les tribunes fermées à cause de fumigènes.