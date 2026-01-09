S’abonner au mag

Mercato : encore du mouvement à Nantes

Pour ce qui est des dix joueurs à ne pas rater cette saison en Ligue 1, c’est un pari loupé. Attendu au tournant après son transfert d’Aubagne (où il a été élu meilleur joueur de National 1) à Nantes, Yassine Benhattab n’a malheureusement pas réussi à s’imposer chez les Canaris.

Conséquence : l’ailier s’en va déjà, dans un club qui évolue en deuxième division. Le Stade de Reims a en effet officialisé ce mouvement, sur X : « Première recrue du Stade de Reims ! En provenance du FC Nantes, l’ailier droit rejoint la Champagne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. »

« Yassine Benhattab est rémois ! Bienvenue Yassine ! », a ajouté le nouvel employeur du club français, toujours sur les réseaux sociaux. Sa mission de faire « les beaux jours de la Beaujoire » attendra encore un peu, donc, même si le talent ne s’est pas envolé à 23 ans.

