Le Paris FC fait un nouveau pas vers le maintien en battant Nantes

Nantes 1-2 Paris FC

Buts : Abline (50e) pour les Canaris // Kebbal (6e) et Koleosho (78e) pour le PFC

Pour le premier match d’Ahmed Kantari en Ligue 1 à la tête du FC Nantes, le Paris FC est venu jouer les trouble-fêtes à la Beaujoire en remportant un duel important dans la lutte pour le maintien ce dimanche soir (1-2). Sur la première situation de la rencontre, Ilan Kebbal, à peine rentré de la CAN, profite d’une récupération haute de Timothée Kolodziejczak pour percer l’axe et surprendre Anthony Lopes d’une belle frappe. Déjà son septième pion de la saison (1-0, 7e). Dans la foulée, les Parisiens pensent mettre les Canaris en cage quand Alimami Gory double la mise, mais l’arbitre de la rencontre refuse le but à la suite d’une faute légère de Jean-Philippe Krasso. Après cette entame cauchemardesque, le FCN continue de broyer du noir avec la perte sur blessure de Deiver Machado. En grande difficulté, les Nantais sont à la peine, mais montrent enfin un peu de jeu avant la fin du premier acte.

Matthis Abline est un joueur DIFFÉRENT 😱 But somptueux de l'attaquant nantais qui porte son équipe à bout de bras. #FCNPFC pic.twitter.com/r5e6akYYW8 — L1+ (@ligue1plus) January 18, 2026

Koleosho soigne ses débuts

Revenus avec un tout autre visage qu’en première mi-temps, les Canaris ne mettent pas longtemps avant de frapper. Sur une transversale dans le dos de la défense de Junior Mwanga, Mathis Abline envoie un pétard en lucarne droite et remet les deux équipes à égalité (1-1, 50e). Quelle inspiration ! Le PFC est assurément la victime préférée de l’international espoirs français, contre qui il a marqué deux de ses trois réalisations cette saison en Ligue 1. Mais ce ne sera pas lui le héros de la soirée. Sur un temps faible du FCN, la nouvelle recrue Luca Koleosho, seule au second poteau, profite d’un excellent ballon d’Amari Traoré pour crucifier Anthony Lopes (1-2, 78e). Avec ce succès précieux, l’équipe de Stéphane Gilli met fin à une série de deux défaites consécutives en championnat et prend cinq points d’avance sur le barragiste nantais, qui est la seule formation qui a glané moins de points à domicile (5) qu’à l’extérieur (9) cette saison.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée