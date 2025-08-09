S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Nantes : Un nouvel attaquant arrive pendant que Matthis Abline part au bras de fer

JB
Nantes : Un nouvel attaquant arrive pendant que Matthis Abline part au bras de fer

Un chassé-croisé en direct live.

Il s’appelle Amady Camara, il a vingt ans, il est international malien et il vient de Sturm Graz : voilà pour le CV du nouvel attaquant du FC Nantes, prêté avec option d’achat. Camara compte déjà 51 apparitions en professionnel avec le club autrichien, pour 9 titularisations et 3 petits buts. La saison passée, il avait été aligné deux fois dans le onze de départ en Ligue des champions.

Quelques minutes avant l’officialisation de cette arrivée, Ouest-France nous apprenait que l’attaquant en vogue des Canaris, Matthis Abline (22 ans), avait décidé de partir au bras de fer avec le club pour forcer son départ. L’une des rares satisfactions nantaises de la saison passée (neuf buts en Ligue 1) n’est pas dans le groupe pour affronter le Paris FC en amical ce samedi soir, et pour cause : le club parisien fait partie des équipes où pourrait atterrir l’international espoirs.

Selon Le Parisien, l’avant-centre aurait même été convaincu par le projet francilien, mais il y a aussi la concurrence de Wolverhampton. En tout cas, le PFC aurait déjà posé une offre de 25 millions (selon L’Équipe et Ouest-France), refusée par le FC Nantes qui, en plein bluff, annonce attendre entre 40 et 50 briques.

Le grand cirque du mercato.

Lille bute sur West Ham malgré un bijou d'Olivier Giroud

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine