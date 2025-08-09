Nantes : Un nouvel attaquant arrive pendant que Matthis Abline part au bras de fer

Un chassé-croisé en direct live.

Il s’appelle Amady Camara, il a vingt ans, il est international malien et il vient de Sturm Graz : voilà pour le CV du nouvel attaquant du FC Nantes, prêté avec option d’achat. Camara compte déjà 51 apparitions en professionnel avec le club autrichien, pour 9 titularisations et 3 petits buts. La saison passée, il avait été aligné deux fois dans le onze de départ en Ligue des champions.

Une nouvelle arme offensive 🇲🇱⚔️ Amady Camara est Jaune et Vert !#OnEstNantes pic.twitter.com/KWdPprHSpn — FC Nantes (@FCNantes) August 9, 2025

Quelques minutes avant l’officialisation de cette arrivée, Ouest-France nous apprenait que l’attaquant en vogue des Canaris, Matthis Abline (22 ans), avait décidé de partir au bras de fer avec le club pour forcer son départ. L’une des rares satisfactions nantaises de la saison passée (neuf buts en Ligue 1) n’est pas dans le groupe pour affronter le Paris FC en amical ce samedi soir, et pour cause : le club parisien fait partie des équipes où pourrait atterrir l’international espoirs.

Selon Le Parisien, l’avant-centre aurait même été convaincu par le projet francilien, mais il y a aussi la concurrence de Wolverhampton. En tout cas, le PFC aurait déjà posé une offre de 25 millions (selon L’Équipe et Ouest-France), refusée par le FC Nantes qui, en plein bluff, annonce attendre entre 40 et 50 briques.

Le grand cirque du mercato.

Lille bute sur West Ham malgré un bijou d'Olivier Giroud