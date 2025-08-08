Matthis Abline serait séduit par le Paris FC

Après le duel Arnault-Pinault, le Arnault-Kita ne saurait tarder.

Intéressé par la venue de Matthis Abline depuis le début du mercato estival, le Paris FC avancerait sur le dossier du joueur nantais, auteur de neuf buts la saison dernière en Ligue 1. D’après des informations du Parisien publiées ce vendredi, les échanges entre les deux parties ont atteint un point culminant puisqu’Abline serait convaincu à l’idée de rejoindre le projet du promu parisien.

Un club anglais sur le dossier

À ce jour, aucun accord n’a été acté entre la direction parisienne et Waldemar Kita pour le transfert de l’international espoirs. Le président nantais exigerait 40 millions d’euros d’indemnités de transfert alors que le PFC n’aurait pas l’intention de signer un chèque supérieur à 25 millions d’euros. Les négociations entre les deux clubs devraient continuer dans les prochains jours.

Cependant, un autre prétendant risque de venir embêter le Paris FC. Ce vendredi, Wolverhampton devrait formuler une offre au FC Nantes pour s’attacher les services de Matthis Abline. Aucun montant n’a été révélé, mais la puissance financière du club de Premier League pourrait facilement dépasser le PFC dans ce dossier. Le quotidien de la capitale annonce également que la formation de Stéphane Gilli avait essayé d’attirer Georges Mikautadze au début du mercato. Sans succès.

