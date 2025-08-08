S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Matthis Abline serait séduit par le Paris FC

MBC
Matthis Abline serait séduit par le Paris FC

Après le duel Arnault-Pinault, le Arnault-Kita ne saurait tarder.

Intéressé par la venue de Matthis Abline depuis le début du mercato estival, le Paris FC avancerait sur le dossier du joueur nantais, auteur de neuf buts la saison dernière en Ligue 1. D’après des informations du Parisien publiées ce vendredi, les échanges entre les deux parties ont atteint un point culminant puisqu’Abline serait convaincu à l’idée de rejoindre le projet du promu parisien. 

Un club anglais sur le dossier

À ce jour, aucun accord n’a été acté entre la direction parisienne et Waldemar Kita pour le transfert de l’international espoirs. Le président nantais exigerait 40 millions d’euros d’indemnités de transfert alors que le PFC n’aurait pas l’intention de signer un chèque supérieur à 25 millions d’euros. Les négociations entre les deux clubs devraient continuer dans les prochains jours.

Cependant, un autre prétendant risque de venir embêter le Paris FC. Ce vendredi, Wolverhampton devrait formuler une offre au FC Nantes pour s’attacher les services de Matthis Abline. Aucun montant n’a été révélé, mais la puissance financière du club de Premier League pourrait facilement dépasser le PFC dans ce dossier. Le quotidien de la capitale annonce également que la formation de Stéphane Gilli avait essayé d’attirer Georges Mikautadze au début du mercato. Sans succès.

Avec ces recrues, ils auraient peut-être battu l’UNFP FC.

Il y a trois ans, le nouveau gardien de Metz était « professeur remplaçant au Danemark »

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le Ballon d'or peut-il échapper aux joueurs du PSG ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
102
58

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine