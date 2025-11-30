L'OL souffle sur Nantes et ses bougies

Bien aidé par le carton rouge reçu par Junior Mwanga avant la pause, l'OL a écrasé le FC Nantes d'Anthony Lopes (3-0) pour fêter ses 75 ans.

Lyon 3-0 Nantes

Buts : Abner (51e) & Satriano (70e & 77e) pour Lyon

Expulsion : Mwanga (43e) pour Nantes

Les 75 ans du club, le retour d’Anthony Lopes, l’arrivée du Beaujolais nouveau, le dernier match de suspension de Paulo Fonseca : il y avait de quoi fêter, pour l’OL ce dimanche soir, et le FC Nantes, comme souvent cette saison, n’a pas osé enfiler un autre rôle que celui de figurant, dans un Groupama Stadium soudain trop grand pour lui. En supériorité numérique pendant plus de 45 minutes, Lyon a retrouvé le succès en Ligue 1, balayant les Canaris dans la joie et la bonne humeur (3-0) grâce notamment à un doublé de Martín Satriano – clairement un évènement. Il fallait au moins ça pour oublier la mauvaise série en championnat – aucune victoire sur les quatre dernières rencontres – et boucler une superbe semaine à neuf buts – le Maccabi Tel Aviv en avait déjà pris six, jeudi.

C'est les émotions 🥲 L'accueil du Groupama Stadium pour 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐𝒏𝒚 𝑳𝒐𝒑𝒆𝒔 qui a passé 24 ans à l'@OL 🙌 Un grand moment sur Ligue 1+ !#OLFCN pic.twitter.com/JvAZPj8iAq — L1+ (@ligue1plus) November 30, 2025

Un 3-4-2-1 pour rebondir

On pourrait résumer le match nantais à ces dix premières minutes intéressantes et ces deux ballons envoyés vers Matthis Abline, trop tendre au finish (5e, 9e). Gênés par les permutations de Lyonnais disposés dans un 3-4-2-1 novateur, les visiteurs n’auront plus fait grand chose par la suite (Cozza a vendangé, 45e+1), sans sombrer pour autant. Lorsque Junior Mwanga a vu rouge pour un geste dangereux sur Hans Hateboer (43e), l’OL n’avait pas encore vraiment secoué Anthony Lopes, mis à part avec Pavel Šulc (25e). C’est d’ailleurs ce dernier qui, à la reprise, a envoyé Tyler Morton toucher le poteau, avant qu’Abner Vinícius ne finisse, au bout, du pied droit, (1-0, 51e).

𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊́𝒏 𝑺𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂𝒏𝒐 🇺🇾 Un retourné acrobatique pour mettre fin à une disette de 17 matchs sans but en @Ligue1 💥#OLFCN pic.twitter.com/fhrcCAxNrI — L1+ (@ligue1plus) November 30, 2025

La suite appartient à Satriano, avec ce doublé, alors que l’Uruguayen n’avait plus scoré en Ligue 1 depuis plus d’un an et demi : un retourné de chien galeux, sur un pas, après sur une remise de Morton (2-0, 70e), et une déviation supersonique, après un déplacement modèle, sur le déboulé de l’entrant Afonso Moreira (3-0, 77e). Entre les deux, Kelvin Amian s’était opposé à Corentin Tolisso, in extremis (73e). En deuxième, on aura donc moins vu les Nantais que le strip-tease d’Abdelatif Kherradji – pour régler un problème de transmission avec le camion VAR – ou les fumigènes descendus des travées en guise de bougies d’anniversaire. Du moins, jusqu’à la 86e et ce but remarquable du jeune Bahmed Deuff, refusé pour une faute de Johan Lepenant au début de l’action. Le pire, dans tout ça ? Anthony Lopes a réalisé un super match, pour son retour à la maison. Ça n’empêchera pas de Nantes de figurer à la 16e place, lundi matin.

OL (3-4-2-1) : Greif – Tessmann (K. Merah, 85e), Niakhaté, Tagliafico – Hateboer (Maitland-Niles, 71e), Morton (O. Mangala, 85e), M. De Carvalho (A. Moreira, 72e), Abner – Šulc,, Tolisso – Satriano (Karabec, 85e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

FCN (4-1-2-3) : A. Lopes – Amian, Awaziem, Tati (M. Mohamed, 89e), Cozza – H. Kwon (Radaković, 78e) – Lepenant (Centonze, 89e), Mwanga – Lahdo (Guirassy, 58e), El-Arabi (Deuff, 59e), Abline. Entraîneur : Luís Castro.

