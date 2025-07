Johann Lepenant signe pour de bon à Nantes

Johann sans Pirlouit.

Après une saison en prêt sur les bords de l’Erdre, Johann Lepenant a signé chez les Canaris jusqu’en 2029. Le FC Nantes a activé l’option d’achat de 2,5 millions d’euros afin d’acquérir l’ancien Lyonnais – et qui permet donc à l’OL de n’avoir plus que 67,5 millions d’euros avant de se représenter devant la DNCG. En vacances à la suite de l’Euro Espoir, il rejoindra l’effectif de Luis Castro dans les prochains jours pour préparer la saison.

Il reste Nantais ! Johann est Jaune et Vert jusqu'en 2029 👊#OnEstNantes pic.twitter.com/i4t82Usbww — FC Nantes (@FCNantes) July 2, 2025

Une première saison en demi-teinte

À son arrivée l’été dernier, Johann Lepenant s’était rapidement imposé au sein d’un milieu nantais en panne d’inspiration. Aux côtés de Pedro Chirivella, maladroit dans ses renversements de jeu, et de Douglas Augusto, souvent occupé à découper les jambes adverses, le joueur de 22 ans offrait une solution offensive grâce à ses projections et à sa qualité technique dans les petits espaces.

Mais après une légère blessure au mollet subie en octobre, l’international espoir n’a jamais retrouvé son niveau du début de saison. La faute, en partie, à la tactique employée par Antoine Kombouaré au fil de la saison, résumée à merveille par le goat des chandelles Nicolas Pallois après une énième défaite : « On donne la balle à Moses Simon et on croise les doigts pour qu’il élimine son vis-à-vis ». Avec son nouvel entraîneur, Luis Castro, qui prône des principes de jeu basé sur la possession, le natif de Granville devrait trouver une tactique davantage adaptée à son style de jeu.

Si les Kita ne virent pas Castro après trois matchs…

