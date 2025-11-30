S’abonner au mag
Franck Haise : « C’est pour le maintien qu’on va se battre »

Franck Haise : « C'est pour le maintien qu'on va se battre »

Chaude ambiance.

Après la sixième défaite consécutive de Nice, concédée ce dimanche à Lorient (3-1), Franck Haise s’est distingué par une décla pour le moins surprenante. Visiblement très au fait des problématiques de son équipe, le coach de 54 ans a tout simplement reconsidéré les objectifs niçois pour cette saison. « Il faut que les joueurs soient conscients d’une chose : c’est pour le maintien qu’on va se battre. C’est la réalité. On se battra, je me battrai avec ceux qui veulent se battre », a déclaré Haise aux micros de L1+.

Une déclaration qui fait déjà parler : Nice reste sur quatre défaites en championnat, mais est  dixième du championnat, six points au-dessus de la zone rouge. Cette mauvaise forme suffit à Franck Haise pour placer son club dans le même sac que Metz ou Auxerre. Sur la sellette puis retenu par son président, l’entraîneur de l’OGC Nice ne prédit pas vraiment de très bons jours pour ses joueurs, dont le parcours européen est également très délicat cette saison (dernier de la phase de ligue en C3 et zéro pointé après cinq journées).

Pas sûr que les dirigeants niçois aient adoré ce qu’il a fait…

Le président de l’OGC Nice refuse de voir partir Franck Haise

