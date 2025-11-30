Florian Thauvin très marqué émotionnellement après Angers-Lens

Un bel exemple d’esprit d’équipe.

Après la victoire du RC Lens ce dimanche sur la pelouse d’Angers, qui permet aux Nordistes de passer en tête de la Ligue 1, le buteur victorieux Florian Thauvin est revenu sur un épisode qui aura marqué la semaine côté Lensois. L’international français est revenu sur la blessure de son coéquipier Jonathan Gradit, touché à l’entraînement et à priori absent pour longtemps, confiant qu’il n’en a pas dormi de la nuit entre vendredi et samedi.

"La blessure de Jo Gradit m'a empêché de dormir, ça m'a rendu malade."@FlorianThauvin dans Le Club Ligue 1+ 🎙️ pic.twitter.com/vQiRm20Upo — L1+ (@ligue1plus) November 30, 2025

« On a tous été attristés. C’est quelqu’un d’important pour le groupe, qui représente les valeurs du club. Il a eu une très grosse blessure à l’entraînement… J’avoue que ça m’a empêché de dormir vendredi. Je me suis réveillé à trois heures du matin, j’en étais malade », a avoué FloTov sur L1+ à propos de son coéquipier.

Le fait d’être leader de Ligue 1 devrait quand même l’aider à mieux dormir.

Lens est leader de Ligue 1 !