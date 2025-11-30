En direct : Chelsea - Arsenal (0-0)

Salut la compagnie ! Encore mieux que le premier chocolat du calendrier que vous mangerez demain : un derby de Londres entre deux équipes on fire pour égayer notre dimanche. Dans le coin bleu, Chelsea, qui vient de tabasser le Barça. Dans le coin rouge, Arsenal, leader incontesté du championnat, qui s'est offert le Bayern mercredi. Soyez là à partir de 17h15, ça va envoyer du bois !