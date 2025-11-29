S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Brighton

Brighton contraint de s’excuser auprès de la Chine après une publication

TB
Brighton contraint de s&rsquo;excuser auprès de la Chine après une publication

Le club de Brighton est dans la tourmente. La faute à la publication d’une photo de Kaoru Mitoma, accompagné d’un jeune du centre de formation des Seagulls, tenant une photo d’une figure de l’armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre Mondiale. Un post qui a provoqué de vives réactions en Chine, où le Japon a perpétré de nombreux massacres pendant le conflit.

Le personnage présent sur la photo est le lieutenant Hiroo Onoda, qui a servi dans l’armée japonaise jusque dans les années 1970, avant de décéder en 2014, à l’âge de 91 ans.

TB

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!