Brighton contraint de s’excuser auprès de la Chine après une publication

Le club de Brighton est dans la tourmente. La faute à la publication d’une photo de Kaoru Mitoma, accompagné d’un jeune du centre de formation des Seagulls, tenant une photo d’une figure de l’armée impériale japonaise durant la Seconde Guerre Mondiale. Un post qui a provoqué de vives réactions en Chine, où le Japon a perpétré de nombreux massacres pendant le conflit.

The club sincerely apologises for any offence caused in China by a recent post about our Academy’s participation in the Premier League Christmas Truce Tournament. We hugely value our fans in China and had no intention of causing any offence. — Brighton & Hove Albion Academy (@BHAFC_Academy) November 28, 2025

Le personnage présent sur la photo est le lieutenant Hiroo Onoda, qui a servi dans l’armée japonaise jusque dans les années 1970, avant de décéder en 2014, à l’âge de 91 ans.