Brighton se renforce avec l’ancien préparateur physique des All Blacks

Pour une fois que les Seagulls follow the trawler. Le club des mouettes a officialisé l’arrivée de Mike Anthony comme « responsable du développement des joueurs et de la haute performance. » Particularité : le bonhomme débarque tout droit du rugby, après 14 ans passés chez les All Blacks et plus de 25 ans dans le très haut niveau (championnats néo-zélandais de rugby).

Dans le communiqué, Brighton ne cache pas son enthousiasme. Le directeur sportif Jason Ayto salue « un parcours au sein de l’un des systèmes de performance les plus performants du sport mondial » et souligne « sa capacité exceptionnelle à créer des environnements où joueurs, coachs et équipes peuvent s’épanouir ».

La perf’, une religion à l’Amex

Après avoir gâché la première de Darren Fletcher, les hommes de Fabian Hürzeler vont recevoir une aide de taille début février pour conserver ou faire mieux que leur 11e place : « Son expérience dans le développement des joueurs et des équipes de haut niveau est rare » et son arrivée est « une étape clé dans notre stratégie de succès durable ». Concrètement, le Néo-Zélandais aura la main sur le développement individuel et la préparation physique de tout le club.

L’occasion d’introduire le haka dans le foot européen ?

