Les week-ends de Premier League se suivent et se ressemblent

Au Nord, rien de nouveau.

Dix journées se sont déjà écoulées, en attendant le savoureux Sunderland–Everton de ce lundi soir, et franchement, la Premier League ne réserve plus vraiment de surprises. Chaque week-end semble rejouer le même scénario, les mêmes scènes, les mêmes schémas.

Et dans ce théâtre bien rodé, un acteur attire de plus en plus la lumière : Nicolas Jover, le coach des coups de pied arrêtés d’Arsenal. Les Gunners en sont déjà à leur 13ᵉ but sur phase arrêtée cette saison, dont un de plus sur corner ce week-end face à Burnley, de quoi agacer un peu tout le monde. L’ennui gagne, la lassitude aussi.

Haaland, seul contre tous

Dans la course au titre, Erling Haaland semble mener le combat en solitaire. Meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, le Norvégien porte l’attaque des Citizens à bout de bras. Derrière lui ? Le néant ou presque : Maxime Estève, défenseur de Burnley, reste toujours le deuxième meilleur buteur du club en Premier League grâce à ses deux CSC lors de la victoire 5-1 à la fin du mois de septembre. Mais à Manchester City, on ne va pas se plaindre d’un « problème de riche ».

Les Wolves, qui pouvaient encore compter sur leurs amis Messins le week-end dernier, n’y arrivent toujours pas. Avec 8 défaites et 2 matchs nuls, Wolverhampton fait désormais partie du cercle très fermé des clubs européens encore sans victoire cette saison. Une performance qui les place aux milieux des « 4 fantastiques de Serie A » : Pise, Vérone, la Fiorentina ou encore le Genoa, les fameux « orphelins des trois points ».

Et pour conclure, Tottenham poursuit sa série noire face à Chelsea : une cinquième défaite consécutive contre les Blues, et une seule victoire lors des 13 dernières confrontations. Et, « cherry on the cake », les Spurs sont officiellement devenus la victime favorite de Chelsea, avec 68 victoires contre Tottenham dans le derby londonien.

Une nouveauté quand même: Arsenal va vraiment finir champion, cette fois !

Quand Pedro Neto fait la grimace aux fans de Tottenham