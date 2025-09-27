Premier League : le poissard du jour est français !

Pas mal non ? C’est français.

Il y a des journées où tout est contre vous, quoi que vous fassiez pour éviter les coups du sort. Ce samedi 27 septembre, c’est exactement ce qui s’est passé pour Maxime Estève, auteur d’un malheureux doublé contre son camp lors de la défaite des siens sur la pelouse de Manchester City (5-1). Pourtant auteur d’une prestation défensive très solide, l’ex-Montpelliérain a été frappé par la faute à pas de chance à deux reprises. Il aurait sans doute rêvé mieux pour un premier doublé en carrière.

Un doublé CSC, ça n’arrive pas tous les jours dans le foot. Pourtant, en Angleterre, ça semble vouloir s’acharner sur des joueurs francophones. Fin 2022, c’était le pauvre Wout Faes qui avait été mis à la faute deux fois avec Leicester, lors d’un match à Liverpool.

Sinon en Angleterre, ça s’en donne à cœur joie pour chambrer.

🇫🇷Esteve: 2 goals 🇧🇷Estevão : 0 goals pic.twitter.com/SBZWm0Szsv — Sébastien (@SebC__) September 27, 2025

