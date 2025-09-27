S’abonner au mag
  • Premier League
  • J6
  • Manchester City-Burnley (5-1)

Premier League : le poissard du jour est français !

TJ
Premier League : le poissard du jour est français !

Pas mal non ? C’est français.

Il y a des journées où tout est contre vous, quoi que vous fassiez pour éviter les coups du sort. Ce samedi 27 septembre, c’est exactement ce qui s’est passé pour Maxime Estève, auteur d’un malheureux doublé contre son camp lors de la défaite des siens sur la pelouse de Manchester City (5-1). Pourtant auteur d’une prestation défensive très solide, l’ex-Montpelliérain a été frappé par la faute à pas de chance à deux reprises. Il aurait sans doute rêvé mieux pour un premier doublé en carrière.

Un doublé CSC, ça n’arrive pas tous les jours dans le foot. Pourtant, en Angleterre, ça semble vouloir s’acharner sur des joueurs francophones. Fin 2022, c’était le pauvre Wout Faes qui avait été mis à la faute deux fois avec Leicester, lors d’un match à Liverpool.

Sinon en Angleterre, ça s’en donne à cœur joie pour chambrer.

Tottenham deuxième, West Ham et Wolverhampton toujours sans victoire

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)
Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Revivez Strasbourg-Marseille (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!