S’abonner au mag
  • Premier League
  • J22
  • Résumé

Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior

UL
Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior

Osez, osez Rosenior ? Après la surprise du derby mancunien de l’aprem, dix équipes de Premier League ont ferraillé pour essayer de reprendre des points sur Manchester City, sur Manchester United ou sur la fin du classement. Ce fut fermé (onze buts en cinq matchs) et à ce petit jeu-là, Liverpool ne se rassure pas après avoir concédé le nul contre le relégable de Burnley (1-1). Suite à l’égalisation de Marcus Edwards, les Reds enchaînent donc un quatrième partage des points d’affilée en championnat. Ils donnent, s’il en faut, de l’espoir à Marseille pour la Ligue des champions. Burnley, lui, n’a plus gagné depuis treize matchs et reste relégable. Pour la première de Liam Rosenior en Premier League, Chelsea a de son côté fait le boulot contre Brentford (2-0).

Rosenior sans briller

L’entraîneur anglais a pu constater qu’il avait un chouette gardien, tant Robert Sánchez a multiplié les parades, et un Cole Palmer peu inspiré. Toutefois, l’Anglais a sauvé son match en réussissant son penalty (76e). Juste à côté, Tottenham s’est fait doucher dans le temps additionnel par le relégable West Ham, qui gagne son premier derby londonien de la saison (1-2). Thomas Frank galère encore, l’année où son rival d’Arsenal trône en tête. Sinon, plus au Nord, Leeds et Fulham ont fait la sieste et Lukas Nmecha s’est réveillé dans le temps additionnel (1-0). Sunderland, lui, a mis à mal Crystal Palace grâce à un but d’Enzo Le Fée et au courage d’un Brian Brobbey qui a eu des crampes en marquant (2-1). Après son but en fin de match à Arsenal, le Néerlandais rapporte encore des points décisifs à Régis Le Bris. Les Blacks Cats sont huitièmes, à un point seulement de Chelsea. Cinq points séparent le dixième, Fulham, du quatrième, Liverpool.

 

Leeds 1-0 Fulham

But : Nmecha (90e+2) pour les Peacocks

 

Chelsea 2-0 Brentford

Buts : João Pedro (26e) et Palmer (SP, 76e) pour les Blues

 

Liverpool 1-1 Burnley

Buts : Wirtz (42e) pour les Reds // Edwards (65e) pour les Clarets

 

  Sunderland 2-1 Crystal Palace

Buts : Le Fée (33e) et Brobbey (71e) pour les Blacks Cats // Pino (30e) pour les Eagles

 

Tottenham 1-2 West Ham

Buts : Romero (63e) pour les Spurs // Summerville (15e) et Wilson (90e+3) pour les Hammers 

Dominic Calvert-Lewin succède à Rio Ferdinand en Premier League

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 22h
81
40
30
Revivez PSG-Lille (3-0)
Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Revivez PSG-Lille (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!