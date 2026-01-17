Premier League : Liverpool doute encore, première réussie pour Rosenior

Osez, osez Rosenior ? Après la surprise du derby mancunien de l’aprem, dix équipes de Premier League ont ferraillé pour essayer de reprendre des points sur Manchester City, sur Manchester United ou sur la fin du classement. Ce fut fermé (onze buts en cinq matchs) et à ce petit jeu-là, Liverpool ne se rassure pas après avoir concédé le nul contre le relégable de Burnley (1-1). Suite à l’égalisation de Marcus Edwards, les Reds enchaînent donc un quatrième partage des points d’affilée en championnat. Ils donnent, s’il en faut, de l’espoir à Marseille pour la Ligue des champions. Burnley, lui, n’a plus gagné depuis treize matchs et reste relégable. Pour la première de Liam Rosenior en Premier League, Chelsea a de son côté fait le boulot contre Brentford (2-0).

Rosenior sans briller

L’entraîneur anglais a pu constater qu’il avait un chouette gardien, tant Robert Sánchez a multiplié les parades, et un Cole Palmer peu inspiré. Toutefois, l’Anglais a sauvé son match en réussissant son penalty (76e). Juste à côté, Tottenham s’est fait doucher dans le temps additionnel par le relégable West Ham, qui gagne son premier derby londonien de la saison (1-2). Thomas Frank galère encore, l’année où son rival d’Arsenal trône en tête. Sinon, plus au Nord, Leeds et Fulham ont fait la sieste et Lukas Nmecha s’est réveillé dans le temps additionnel (1-0). Sunderland, lui, a mis à mal Crystal Palace grâce à un but d’Enzo Le Fée et au courage d’un Brian Brobbey qui a eu des crampes en marquant (2-1). Après son but en fin de match à Arsenal, le Néerlandais rapporte encore des points décisifs à Régis Le Bris. Les Blacks Cats sont huitièmes, à un point seulement de Chelsea. Cinq points séparent le dixième, Fulham, du quatrième, Liverpool.

🇧🇷 JOAO PEDRO INSCRIT LE PREMIER BUT DU CHELSEA DE LIAM ROSENIOR EN PREMIER LEAGUE ! Le Brésilien enchaîne parfaitement avec cette frappe sous la barre pour lancer les Blues face à Brentford 🐝 Le multiplex en live sur CANAL+FOOT | #PremierLeague pic.twitter.com/T6a4tZEMxj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 17, 2026

Leeds 1-0 Fulham

But : Nmecha (90e+2) pour les Peacocks

Chelsea 2-0 Brentford

Buts : João Pedro (26e) et Palmer (SP, 76e) pour les Blues

Liverpool 1-1 Burnley

Buts : Wirtz (42e) pour les Reds // Edwards (65e) pour les Clarets

Sunderland 2-1 Crystal Palace

Buts : Le Fée (33e) et Brobbey (71e) pour les Blacks Cats // Pino (30e) pour les Eagles

Tottenham 1-2 West Ham

Buts : Romero (63e) pour les Spurs // Summerville (15e) et Wilson (90e+3) pour les Hammers

