Sunderland rattrape Arsenal par le col

Sunderland 2-2 Arsenal

Buts : Ballard (36e), Brobbey (90e+4) pour Sunderland // Saka (54e), Trossard (74e) pour Arsenal

Miaou !

Les Black Cats de Sunderland ont tenu en respect Arsenal, leader incontesté de la Premier League, ce samedi (2-2). Tombeurs de Chelsea le 25 octobre, les hommes de Régis Le Bris ont parfaitement démarré lorsque la remise de Nordi Mukiele a permis à Daniel Ballard de trouer les filets (1-0, 36e). Déjà une performance, puisque les Gunners n’avaient encaissé que trois buts jusque-là cette saison. Mais les hommes de Mikel Arteta sont en mission et, en grande forme, Bukayo Saka a remis les compteurs à zéro d’une frappe puissante au ras du poteau pour concrétiser l’excellent pressing de Declan Rice sur Enzo Le Fée (1-1, 54e).

Un temps additionnel trop (ou pas assez) long

La volée de Martin Zubimendi a, ensuite, fracassé la barre (65e). Heureusement pour Arsenal, donc, que Leandro Trossard avait des fourmis dans les jambes : le Belge a intelligemment travaillé Noah Sadiki pour s’ouvrir un angle et décocher une frappe pied droit lumineuse, juste à côté de la lucarne (1-2, 74e). Un but synonyme de onzième victoire consécutive… si l’acrobate Brian Brobbey n’avait pas égalisé du bout du pied, dans le temps additionnel (2-2, 90e+4). L’arbitre a mis fin au combat après un ultime frisson, à savoir un double sauvetage miraculeux de Robin Roefs et Daniel Ballard (90e+7). Arsenal compte sept points d’avance avant le choc entre Liverpool et Manchester City, ce dimanche.

Il faudra surtout survivre au triptyque Tottenham-Bayern-Chelsea au retour de la trêve.

Zohran Mamdani, son football est politique

