Sunderland passe 2e de Premier League en enrhumant Chelsea

Le Bris’ style.

En s’inclinant en toute fin de match contre Sunderland (1-2), Chelsea met fin à une jolie série de quatre victoires consécutives. Les Blues ont pourtant démarré très fort, puisqu’Alejandro Garnacho a débloqué son compteur avec son nouveau club (4e). Mais sans Cole Palmer, les Londoniens ont manqué d’efficacité. Le Français Wilson Isidor leur a répondu, à l’anglaise : une bonne vieille touche bien longue, une reprise et une déviation (1-1, 23e). Estêvão, Jamie Gittens et les entrants n’ont pas fait mieux que Marc Guiu, João Pedro et Pedro Neto, et Chelsea manque l’occasion de passer deuxième de Premier League. La faute à un but de Chemsdine Talbi (90e+3), sur une belle contre-attaque. Le Marocain marque son premier but en Premier League, et permet aux Black Cats de gagner à Stamford Bridge pour la première fois depuis 2014. Le promu Sunderland est deuxième du championnat !

Bruno Guimarães fait chavirer St James’ Park

Plus au nord, à Newcastle, les Magpies ont fini par faire mal aux Cottagers, pour la 300e en Premier League d’Alex Iwobi (2-1). Le spectacle a longtemps été pas terrible, mais le dernier quart d’heure des locaux a été flamboyant. Sur une longue percée de William Osula, l’ancien Lyonnais Bruno Guimarães a rôdé, en renard des surfaces (2-1, 90e). Newcastle se replace en Premier League, dans la lignée de son excellent début de saison en Ligue des champions.

Chelsea 1-2 Sunderland

Buts : Garnacho (5e) pour les Blues // Isidor (22e) et Talbi (90e+3) pour les Black Cats

Newcastle 2-1 Fulham

Buts : Murphy (18e) et Guimarães (90e) pour les Magpies // Lukić (56e) pour les Cottagers.

