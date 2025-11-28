La trop longue disette de Chelsea contre Arsenal à Stamford Bridge

Les Blues auront-ils l’antidote ?

Après une bouillante semaine de Ligue des champions, le derby de Londres entre Chelsea et Arsenal devrait avoir une saveur similaire dimanche à Stamford Bridge. Tout d’abord parce que les deux clubs londoniens sont, avec Aston Villa, les seuls parmi les représentants anglais à avoir gagné en Coupe d’Europe cette semaine.

Si les hommes d’Enzo Maresca ont refroidi le FC Barcelone (3-0) lors d’une soirée où le gamin Estevão a décidé d’écrire le premier chapitre de son histoire, les Gunners de Mikel Arteta ont quant à eux fait goûter au Bayern Munich son premier revers de la saison (3-1). Voilà comment se présente ce combat : le leader de Premier League face à son dauphin, là où six points séparent les deux clubs au classement et une disette de sept ans.

Chelsea face à la malédiction Arsenal

Eh oui, cela fait sept ans que Chelsea n’a plus battu Arsenal à domicile : 2 659 jours. À l’époque, la bande d’Eden Hazard, Álvaro Morata et N’Golo Kanté rebouchait le canon des Gunners sur un score de 3-2. Depuis ? Rien. Arsenal se balade à Stamford Bridge depuis tout ce temps et n’a plus connu la défaite contre son voisin londonien depuis trois ans.

Chelsea’s last Premier League win against Arsenal at Stamford Bridge came back in August 2018 🤯 pic.twitter.com/lVv9l72QpN — ESPN UK (@ESPNUK) November 28, 2025

L’enjeu est gros pour les coéquipiers de Moisés Caicedo : mettre fin à cette série et revenir à trois points du leader pour réaffirmer leur retour au premier plan de l’autre côté de la Manche.

Ou bien poursuivre une disette qui dure depuis trop longtemps et laisser filer Arteta vers un titre qu’il poursuit depuis… devinez combien de temps ? Sept ans.

