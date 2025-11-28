Vincent Kompany vole au secours de Manuel Neuer

You’ll never walk… ah non, mauvais club allemand.

En perdant le choc européen contre Arsenal (3-1), le Bayern a laissé aux Gunners la place de leader de la phase de ligue de C1 et de vraie meilleure équipe du moment sur le Vieux continent.

Lors de cette défaite, Manuel Neuer s’est illustré par deux interventions douteuses sur deux des trois buts concédés par son équipe : une sortie aérienne manquant d’autorité a provoqué l’ouverture du score de Jurriën Timber, tandis qu’une escapade loin de ses cages, dans le mauvais timing, a laissé le but vide à Gabriel Martinelli. Sur ce point, son entraîneur Vincent Kompany a refusé de reconnaître la culpabilité du portier légendaire.

Kompany valide la décision de Neuer

Via une question rhétorique, le coach du rouleau compresseur bavarois a exprimé son désaccord sur la question : « De quelle erreur parlons-nous ? J’ai un avis différent à ce sujet : que doit faire un gardien de but, attendre qu’il se présente seul devant lui ? Ou sortir pour aider son coéquipier et anticiper la situation à mi-chemin ? » L’ancien international belge n’est visiblement pas d’accord avec la presse allemande sur le sujet.

Et l’ancienne icône de la Premier League d’en rajouter une couche sur la question : « Je suis un peu surpris par cette question, c’est la première fois que j’entends dire que cela aurait été une erreur. » Il faut dire que Manuel Neuer a toujours assumé un rôle de gardien libéro au Bayern Munich.

Pas touche au monument.

