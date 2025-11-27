S’abonner au mag
  • C1
  • J5
  • Arsenal-Bayern (3-1)

Pour Joshua Kimmich, le PSG était un adversaire plus compliqué qu'Arsenal

MH
Pour Joshua Kimmich, le PSG était un adversaire plus compliqué qu'Arsenal

Le goût amer de la défaite.

Ce mercredi soir, les Bavarois ont quitté l’Emirates avec un 3-1 dans les valises après avoir plié face aux coups de pied arrêtés d’Arsenal. Premier but sur corner, deux entrants qui finissent le boulot, et un Bayern à l’image de son plus grand gardien, perdu. Oui, ce match a compté. Mais pour Joshua Kimmich, pas autant que celui au Parc des Princes remporté plus tôt ce mois-ci.

« Face à Paris, c’était plus un match de football »

Interrogé en zone mixte sur la difficulté rencontrée face à la machine de Mikel Arteta, le milieu allemand a rectifié le tir : « Non, je ne pense pas ! C’était le PSG notre adversaire le plus compliqué, spécialement à cause de la manière dont ils jouent au football. » En gros, pour lui : Paris, c’est du football pur, Arsenal, c’est une bataille d’ingénieurs de coups de pied arrêtés.

Évidemment, il y a le contexte, Arsenal était invaincu en C1, tout comme le Rekordmeister l’était avant qu’ils ne se rencontrent. « Arsenal, c’est complètement différent. Ils dépendent beaucoup des coups de pied arrêtés », assure Kimmich. Une manière de dire que le Bayern n’a pas encore croisé son vrai boss cette saison. Ou que les Munichois préfèrent perdre un match plutôt qu’un débat sur ce qu’est vraiment le football.

Der rhétoriquemeister

Arsenal fait dérailler le Bayern

MH

À lire aussi
31
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)
  • C1
  • J5
Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)

Revivez Arsenal - Bayern Munich (3-1)
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!