Pour Joshua Kimmich, le PSG était un adversaire plus compliqué qu'Arsenal

Le goût amer de la défaite.

Ce mercredi soir, les Bavarois ont quitté l’Emirates avec un 3-1 dans les valises après avoir plié face aux coups de pied arrêtés d’Arsenal. Premier but sur corner, deux entrants qui finissent le boulot, et un Bayern à l’image de son plus grand gardien, perdu. Oui, ce match a compté. Mais pour Joshua Kimmich, pas autant que celui au Parc des Princes remporté plus tôt ce mois-ci.

« Face à Paris, c’était plus un match de football »

Interrogé en zone mixte sur la difficulté rencontrée face à la machine de Mikel Arteta, le milieu allemand a rectifié le tir : « Non, je ne pense pas ! C’était le PSG notre adversaire le plus compliqué, spécialement à cause de la manière dont ils jouent au football. » En gros, pour lui : Paris, c’est du football pur, Arsenal, c’est une bataille d’ingénieurs de coups de pied arrêtés.

Évidemment, il y a le contexte, Arsenal était invaincu en C1, tout comme le Rekordmeister l’était avant qu’ils ne se rencontrent. « Arsenal, c’est complètement différent. Ils dépendent beaucoup des coups de pied arrêtés », assure Kimmich. Une manière de dire que le Bayern n’a pas encore croisé son vrai boss cette saison. Ou que les Munichois préfèrent perdre un match plutôt qu’un débat sur ce qu’est vraiment le football.

Der rhétoriquemeister

