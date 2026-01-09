Roberto De Zerbi a pleuré après la défaite de l'OM contre le PSG

Aux larmes olympiens. Après la cruelle défaite de l’OM contre le PSG au Trophée des champions, Roberto De Zerbi a fait comprendre que le match et le scénario lui avaient fait très mal.

Comme Facundo Medina, effondré après avoir perdu aux tirs au but, le coach italien aurait versé quelques larmes. « Je n’ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd’hui, j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire, a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe. On s’est préparés d’une manière particulière face à la meilleure équipe d’Europe, mais aujourd’hui Marseille méritait de gagner. Puis j’ai dit que nous devions nous demander à nous-mêmes de toujours produire ce type de performance. Il y avait tout aujourd’hui : le jeu, le caractère, la technique, la défense… Tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut l’emporter contre une équipe qui a tout gagné en 2025. »

Le pire et le meilleur en l’espace de quatre jours

De Zerbi traînait son spleen en conférence de presse, lui qui pensait pouvoir ramener un trophée (même en bois) sur le Vieux Port. « Je n’ai pas les réponses à tout dans la vie, je suis comme vous. C’est difficile, a-t-il poursuivi. Je ne me cache pas derrière mes responsabilités parce que si l’équipe peut changer comme ça en quatre jours, c’est que la première responsabilité est la mienne (…) Contre Nantes au Vélodrome, il n’y avait rien ; là, il y avait tout. C’est peut-être mon meilleur match comme entraîneur avec Marseille et, contre Nantes, peut-être le pire. À Marseille, il se passe des choses bizarres et on essaie d’inverser cette tendance. » Paranormal activity, le retour.

