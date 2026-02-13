Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice

De précieuses présences du côté de Lyon. En conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk sont prêts pour recevoir l’OGC Nice, ce dimanche à 20h45. Une bonne nouvelle pour un Olympique lyonnais en pleine bourre, désormais troisième de Ligue 1 avec trois points d’avance sur l’Olympique de Marseille.

Capitaine Coco occupait l’infirmerie depuis sa sortie à la pause du match contre Metz (2-5), le 25 janvier. Le capitaine rhodanien est de retour pour épauler la jeunesse lyonnaise dans ses ambitions. Yaremchuk est quant à lui opérationnel pour la première fois depuis son arrivée à l’OL. « Il est bien, il peut commencer. Je vais décider, mais c’est un joueur qui pourrait être titulaire », a prévenu le technicien portugais, qui devra se passer d’Endrick, suspendu.

Sans matchs européens, l’OL peut bosser

Mécontent de ses solutions offensives actuelles, le tacticien de l’OL a tenu à apporter quelques précisions. « Je dois trouver des solutions, explique-t-il. En ce moment, on manque de joueurs de côté et je dois trouver des solutions pour être une équipe offensive. Nous avons différentes options. Aujourd’hui, on a travaillé une de ces solutions, mais je pense que nous avons une équipe prête pour le match. »

L’ancien coach du LOSC s’est également exprimé au sujet de l’avantage d’être directement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. « Quand nous avons des semaines avec trois matchs, nous ne pouvons rien travailler, déplore-t-il. Cette semaine, on a travaillé des détails défensifs importants. On a travaillé les situations individuelles, les 1 contre 1, les distances entre les différents secteurs de l’équipe. On a travaillé offensivement notre 2e et 3e phase. C’est très important d’avoir du temps pour travailler. »

🗨 « C’est très important d’avoir du temps pour travailler. » 🎙 Avant d'affronter Nice, notre coach Paulo Fonseca s'exprime sur cette semaine à un match, qui offre du temps pour travailler davantage 👊#OLOGCN pic.twitter.com/cd3iaIBHxE — Olympique Lyonnais (@OL) February 13, 2026

