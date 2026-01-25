Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage

Metz 2-5 Lyon

Buts : Kouao (34e) et H. Diallo (64e) pour Metz // Endrick (11e, 45e+1 & 87e SP), R. Kluivert (16e) & Morton (32e) pour l’OL

Deuxième victoire en deux jours pour le Real Madrid. Porté par un Endrick auteur de ses trois premiers buts en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a déroulé sur la pelouse d’un FC Metz encore une fois dépassé par les événements (2-5). Ruben Kluivert et Tyler Morton ont également marqué pour l’OL, qui renforce sa quatrième place, à deux longueurs du podium. Une partie dans laquelle le suspense n’aura pas vraiment duré. Sur un long ballon dans le dos d’une défense bien trop haute, Corentin Tolisso peut contrôler et servir Endrick sur un plateau pour un petit piqué à bout portant (0-1, 11e). Metz est déjà dans le dur et se rend la tâche impossible sur un centre de Khalis Merah repris de la semelle par Ruben Kluivert pour glisser le cuir entre les jambes de Jonathan Fischer (0-2, 16e).

La réponse de l'OL à l'OM se nomme : 𝙀𝙉𝘿𝙍𝙄𝘾𝙆 🇧🇷 Premier but (mais pas le dernier) en @ligue1 pour le crackkk 🤙#FCMOL pic.twitter.com/lLNWFE2vyp — L1+ (@ligue1plus) January 25, 2026

Endrick, crack en puissance

La messe est déjà dite pour les Grenats, qui sombrent à nouveau sur un pétard de Morton, alors qu’Ainsley Maitland-Niles s’était amusé dans la surface (0-3, 32e). La jolie réduction du score de Koffi Kouao (1-3, 34e) n’est qu’un pansement sur une jambe de bois, tant Endrick est décidé à guider les siens, une nouvelle fois lancé dans les grands espaces (1-4, 45e+1). Peut-être un peu trop sereins, les Gones se montrent moins tranchants au retour des vestiaires, à l’image de cette frappe d’Endrick repoussée par Fischer. Mais si Habib Diallo réveille Saint-Symphorien sur une offrande de Kouao (2-4, 64e), la révolte part de trop loin. Sûr que la pépite brésilienne est bien déterminée à aller chercher son triplé en transformant un penalty qu’elle avait elle-même obtenu (2-5, 87e).

Le duel des pépites avec Ethan Nwaneri promet d’être superbe pendant les six prochains mois.

