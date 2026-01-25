S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J19
  • Metz-OL (2-5)

Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage

TB
Sans pitié avec Metz, Endrick et Lyon restent perchés sur leur nuage

Metz 2-5 Lyon

Buts : Kouao (34e) et H. Diallo (64e) pour Metz // Endrick (11e, 45e+1 & 87e SP), R. Kluivert (16e) & Morton (32e) pour l’OL

Deuxième victoire en deux jours pour le Real Madrid. Porté par un Endrick auteur de ses trois premiers buts en Ligue 1, l’Olympique lyonnais a déroulé sur la pelouse d’un FC Metz encore une fois dépassé par les événements (2-5). Ruben Kluivert et Tyler Morton ont également marqué pour l’OL, qui renforce sa quatrième place, à deux longueurs du podium. Une partie dans laquelle le suspense n’aura pas vraiment duré. Sur un long ballon dans le dos d’une défense bien trop haute, Corentin Tolisso peut contrôler et servir Endrick sur un plateau pour un petit piqué à bout portant (0-1, 11e). Metz est déjà dans le dur et se rend la tâche impossible sur un centre de Khalis Merah repris de la semelle par Ruben Kluivert pour glisser le cuir entre les jambes de Jonathan Fischer (0-2, 16e).

Endrick, crack en puissance

La messe est déjà dite pour les Grenats, qui sombrent à nouveau sur un pétard de Morton, alors qu’Ainsley Maitland-Niles s’était amusé dans la surface (0-3, 32e). La jolie réduction du score de Koffi Kouao (1-3, 34e) n’est qu’un pansement sur une jambe de bois, tant Endrick est décidé à guider les siens, une nouvelle fois lancé dans les grands espaces (1-4, 45e+1). Peut-être un peu trop sereins, les Gones se montrent moins tranchants au retour des vestiaires, à l’image de cette frappe d’Endrick repoussée par Fischer. Mais si Habib Diallo réveille Saint-Symphorien sur une offrande de Kouao (2-4, 64e), la révolte part de trop loin. Sûr que la pépite brésilienne est bien déterminée à aller chercher son triplé en transformant un penalty qu’elle avait elle-même obtenu (2-5, 87e).

Le duel des pépites avec Ethan Nwaneri promet d’être superbe pendant les six prochains mois.

Ligue 1 : nos gardiens ont (tous) du talent

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez Marseille-Lens (3-1)
Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Revivez Marseille-Lens (3-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!