Kylian Mbappé offre provisoirement la tête de la Liga au Real Madrid

Villarreal 0-2 Real Madrid

Buts : Mbappé (47e, SP 90e+4)

L’homme providentiel. Le Real Madrid s’est adjugé le choc de la 21e journée de la Liga face à Villarreal, 3e, ce samedi après-midi, grâce à un doublé de l’intenable Kylian Mbappé (0-2). Comme le suggère le score, cette rencontre n’a pas été particulièrement passionnante, notamment les 40 premières minutes qui ont été insipides. Heureusement tout s’est accéléré lors du second acte.

Mbappé, encore et toujours

Dès le retour des visiteurs, les Madrilènes, bien plus conquérants, vont de l’avant. Vinícius Jr fait la différence à gauche et centre à ras de terre. Pape Gueye panique et arrête le ballon dans la surface avant que Mbappé ne surgisse et ne frappe fort entre les jambes de Luiz Junior (0-1, 47e). Le 20e but en 20 matchs de Liga pour Kyk’s, son 33e en 28 rencontres toutes compétitions confondues. Le plus dur est fait, mais en toute fin de match, l’international français se fait faucher dans la surface par Alfonso Pedraza et obtient un penalty qu’il transforme d’une panenka subtile pour entériner le succès des siens (et accessoirement montrer à son coéquipier Brahim Díaz comment il faut faire). Le score n’évoluera plus. Cette cinquième victoire de suite en Liga est précieuse puisqu’elle permet aux Madrilènes de prendre provisoirement la tête de la Liga, en attendant le résultat de la rencontre entre Barcelone et Oviedo ce dimanche.

