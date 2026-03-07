S’abonner au mag
Lamine Yamal délivre le Barça à Bilbao

Athletic Club 0-1 Barcelone

But : Yamal (68e) pour le Barça

Dans la douleur.

Sans doute fatigué par sa grosse performance plus tôt dans la semaine contre l’Atlético, le Barça a bien galéré ce samedi soir à Bilbao, où il a fallu un but de son prodige, Lamine Yamal, pour débloquer la situation (0-1). Hansi Flick avait choisi de reposer une partie de ses titulaires, gardant à l’esprit que Newcastle se présentera dans trois jours.

L’entrée en jeu de Pedri en seconde période a fait du bien au jeu des Barcelonais, et la lumière est venue sur un superbe enroulé de Yamal, qui a terminé sa course en poteau rentrant (0-1, 68e), pour l’unique réalisation de la soirée. C’est sans doute tout ce que retiendront les supporters barcelonais, sûrement soulagés de reprendre quatre longueurs d’avance sur le Real Madrid, vainqueur ce vendredi soir, avant de retrouver les joies de la Ligue des champions.

