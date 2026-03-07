Sur un corner, Koke a blessé un pigeon

Après la mouette d’Istanbul, voilà le pigeon de Madrid.

S’il fallait trouver une raison supplémentaire de définitivement abolir les corners à deux, vous êtes servis. En voulant servir un coéquipier sur corner ce samedi soir lors du match entre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, Koke a malencontreusement blessé un pigeon, qui se trouvait peinard sur la pelouse, sur la route du ballon. Plus de peur que de mal, heureusement, puisque le colombidé a finalement été secouru quelques instants plus tard par José María Giménez, qui l’a évacué du terrain, sous les applaudissements du Metropolitano Stadium, qui en a eu pour son argent.

🥺 Quand le ballon frappe un pigeon... José María Giménez vient en sauveur ! ❤️‍🩹#LaLiga #EuropeArena pic.twitter.com/Rm7CRhgsbK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 7, 2026

Koke aurait quand même pu le secourir lui-même, quand on sait que son nom de famille n’est autre que Resurrección.

