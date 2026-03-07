L'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs envoyant l'Allemand au Real Madrid

Spoiler : ce n’est pas pour tout de suite.

Il est difficile d’imaginer Álvaro Arbeloa démarrer la saison 2026-2027 sur le banc du Real Madrid, tant ses premiers pas après avoir succédé à Xabi Alonso sont loin d’avoir convaincu. En Espagne, les rumeurs vont bon train sur l’identité du prochain entraîneur des Merengues, et Jürgen Klopp est un nom qui revient inlassablement. « Il n’est pas nécessaire de répondre à des questions concernant des rumeurs. Personne ne nous a contactés pour le moment », a néanmoins tempéré Marc Kosicke, l’agent de Klopp, auprès de la plateforme 365Scores.

Toujours sous contrat avec Red Bull

Pour rappel, le technicien allemand est pour le moment sous contrat avec le groupe Red Bull, où il occupe un rôle de directeur du football. Certaines rumeurs indiquaient ces derniers jours que cette aventure pourrait tourner court, mais là encore, son agent a formellement démenti. « Jürgen Klopp est très heureux de son rôle actuel chez Red Bull, et les rumeurs concernant des négociations pour entraîner le Real Madrid ne sont que des rumeurs pour l’instant », a balayé Kosicke.

Circulez, il n’y a rien à voir. Pour le moment.

