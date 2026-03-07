S’abonner au mag
  • France
  • Droits TV

BeIN Sports fait appel de sa condamnation dans le litige l'opposant à LFP

Encore et encore. Selon les informations de L’Équipe, beIN Sports a fait appel de sa condamnation le 27 janvier dernier à payer l’intégralité des sommes dues à la LFP, soit près de 15 millions d’euros avec intérêt pour son affiche du samedi. Mécontente des restrictions au sujet de sa rencontre, la chaîne franco-qatarienne retirait 4,71 millions d’euros sur les 18 millions prévus à chaque échéance de paiement (trois en tout) et réclamait même 29 millions d’euros d’indemnités, toujours selon le quotidien sportif.

BeIN ne diffusera plus la L1 la saison prochaine

Pour rappel, beIN Sports, associé à Canal+, a déjà saisi début mars la Cour de cassation face à la LFP. De plus, la chaîne ne diffusera plus la L1 la saison prochaine. Ce sera la plateforme de la LFP, Ligue 1+, qui retransmettra l’intégralité des rencontres du championnat. En revanche, le tarif de son abonnement, aujourd’hui à 14,99 euros par mois avec engagement, augmentera avec une hausse du tarif de son abonnement.

Pourquoi le foot allemand accepte aussi facilement la domination du Bayern Munich

