Le témoignage déchirant de Ballack sur le décès de son fils

Le témoignage déchirant de Ballack sur le décès de son fils

Personne ne devrait avoir à vivre ça. Lors d’un entretien pour la chaîne Sky, l’ancien international allemand Michael Ballack s’est livré sur la perte de son fils cadet, Emilio, décédé tragiquement à 18 ans à la suite d’un accident de quad. « C’est difficile. Très difficile. C’est difficile parce qu’on ne peut pas imaginer ce que vit une personne qui traverse une telle épreuve, on ne peut même pas le décrire avec des mots, a déclaré, les larmes aux yeux, l’ancien milieu passé notamment par le Bayern Munich. C’est comme un processus de refoulement, de déni. Chacun le vit différemment. J’ai beaucoup de mal à parler de lui. J’aimerais bien en dire plus, mais c’est trop dur. C’est pour ça que je refoule tout. Ça me bouleverse trop. »

« J’ai fait de mon mieux »

Cinq ans après les faits, Ballack, devenu consultant depuis la fin de sa carrière en 2012, tente d’avancer malgré cette terrible épreuve : « Comment fait-on pour tenir au quotidien ? Grâce à ce qui nous motive, le travail, la famille, nos autres fils (Louis et Jordi), pour essayer de faire face. J’ai fait de mon mieux jusqu’à présent. » 

Cœur avec les mains.

