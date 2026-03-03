Nagelsmann sait déjà qu'il fera des déçus

Le teaser le plus long de l’histoire. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l’Allemagne a déjà prévenu, ce lundi, qu’il fera des choix forts pour le Mondial 2026. Alors mieux vaut prévenir que guérir : dans les colonnes de Kicker, Nagelsmann estime que certaines de ses décisions risquent d’être de polémiques en Allemagne. « Il y aura des décisions qui ne seront probablement pas bien comprises, ni par les joueurs, ni par le grand public », confie l’ancien technicien du Bayern Munich.

Le collectif avant tout

L’Allemagne n’a plus passé le premier tour d’une Coupe du monde depuis l’année du titre en 2014, alors la pression est forte sur les épaules du coah de 38 ans. Pour Julian Nagelsmann, l’esprit de groupe est fondamentale et passe avant les intérêts individuels, peu importe le statut.

« Il faut être extrêmement attentif à la manière dont un joueur gère le fait d’être le 15e ou 16e choix dans notre équipe, même s’il est considéré comme l’un des six meilleurs joueurs de son club, quelqu’un qui joue toujours », prévient le patron de la Nationalmannschaft. Le message a le mérite d’être clair : aucune place ne sera laissée aux états d’âme. Et les premiers indices devraient être connus dès la trêve internationale de mars, avec deux matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars).

Juste pour anticiper : « la place du con », ça se dit « der Platz des Arschlochs » en allemand.

