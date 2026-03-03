Samuel Umtiti parle de ses regrets au Barça et de l’importance de Luis Enrique

Confessions umtitimes. Dans un entretien pour DAZN au Camp Nou avant que le FC Barcelone ne reçoive l’Atlético pour tenter de réaliser l’improbable, Samuel Umtiti a avoué l’un de ses regrets : ne pas avoir su dire les choses lorsqu’il essayait de revenir à son prime malgré des soucis récurrents au genou après la Coupe du monde 2018.

« On essayait tout, mais finalement les gens pensaient que je ne faisais rien en réalité, que j’attendais paisiblement chez moi pour prendre mon salaire, déplore le champion du monde 2018. J’aurais peut-être dû parler du fait que je faisais tout pour revenir afin qu’ils comprennent que j’avais mal. […] Je n’en avais pas la capacité mentale, je pense que c’était une mini-dépression et je n’ai pas su la gérer. » Une chose sur laquelle il s’était livré cet automne dans le documentaire Têtes plongeantes.

Les apartés de Luis Enrique, cruciaux pour bien jouer

Mais heureusement pour le Sam, tout ne s’est pas mal passé au Barça, loin de là. Son adaptation rapide au jeu catalan, il la doit à un certain Luis Enrique. Réputé pour son tempérament bien particulier et pour son extrême rigueur, l’Espagnol a bien plu au Lyonnais, qui admet par ailleurs avoir toujours voulu porter le maillot blaugrana.

« Luis Enrique est une top personne et un top entraîneur, raconte l’ex-international français. J’arrive les premières semaines (en 2016), je me souviens, après chaque entraînement je faisais des vidéos avec lui. Il me prenait pour m’expliquer comment jouait Barcelone, comment les défenseurs devaient se comporter avec et sans le ballon. […] J’ai eu une semaine intensive, mais ça ne durait pas longtemps, c’était 10-15 minutes les séances vidéo. À Barcelone, tu dois limite jouer les yeux fermés. »

Après avoir cassé la démarche, il casse les tabous.

