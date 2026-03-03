Retraité des pelouses depuis 2022, Daryl Janmaat a traversé des années noires. L’ancien international néerlandais, passé par Feyenoord, Newcastle ou encore Watford, s’est confié pour la première fois sur sa dépendance à la cocaïne, survenue après sa retraite forcée en raison d’une blessure qui a été mal traitée. « Mon genou était très enflé. Après une injection, ça a mal tourné : l’articulation s’est enflammée à cause d’une mauvaise aiguille. Ma carrière était terminée. Je n’ai pas su gérer ça », raconte l’ancien arrière droit dans le documentaire néerlandais Echte mannen huilen niet (« Les vrais hommes ne pleurent pas » en VF), consacré à la santé mentale des footballeurs.

« Les problèmes ont commencé seulement quand j’ai arrêté. En tant que joueur, tout est cadré : tu passes de l’entraînement au match, d’un match à l’autre. Quand cette structure a disparu, je ne me suis pas senti à ma place comme directeur technique à ADO La Haye, et ça a dérapé. La cocaïne s’est installée progressivement. On commence à mentir à ceux qu’on aime. C’est horrible, j’ai fait beaucoup de mal aux gens », poursuit-il.

« J’ai touché le fond »

Cette dépendance, qui avait été révélée par la presse néerlandaise en septembre 2023, a laissé des traces. Daryl Janmaat ne vit aujourd’hui plus avec sa femme et reconnaît la souffrance qu’il a infligée à ses proches. « La cocaïne détruit tout. Ma famille et mes amis étaient là pour moi, mais j’ai déçu beaucoup de gens. On ment, on déforme la vérité. C’est épuisant, mais surtout très douloureux. Est-ce que ma vie a été en danger ? Oui, j’ai touché le fond. J’ai traversé des moments vraiment très sombres. »

Aujourd’hui, celui qui faisait partie de l’équipe néerlandaise qui avait terminé troisième de la Coupe du monde 2014 remonte peu à peu la pente. Il possède notamment sa propre salle de sport à Scheveningen où il donne des cours.« Je dois rester vigilant pour ne pas retomber dans mes anciennes habitudes, mais je vais bien », conclut-t-il. « J’ai fait un stage d’entraîneur à Rotterdam chez XerxesDZB et je voulais obtenir mes diplômes d’entraîneur, mais j’ai abandonné ce projet. Le foot, c’est fini pour moi, du moins pour l’instant. »

