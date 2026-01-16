Une nouvelle recrue de luxe dans le staff des Pays-Bas en vue du Mondial

Jamais deux sans trois. Ruud van Nistelrooy ouvre le troisième acte de sa collaboration avec la sélection néerlandaise. L’ancien buteur en série de Manchester United va retrouver le banc des Oranje et le staff de Ronald Koeman à partir du 1er février prochain, pour donner un coup de pouce en vue du Mondial 2026, a annoncé la Fédération néerlandaise ce vendredi.

Passage difficile à Leicester

Déjà adjoint entre 2014 et 2016, puis lors de l’Euro 2020, Van Nistelrooy connaît la maison, mais a pas mal voyagé depuis : un passage sur le banc du PSV Eindhoven en 2022-2023, un retour à Manchester United comme bras droit d’Erik ten Hag, un intérim express de quatre matchs après son licenciement, puis une pige plus douloureuse à Leicester. Arrivé en novembre 2024, reparti en juin 2025, le technicien de 49 ans avait connu une descente en Championship.

Pas de quoi effacer son palmarès de buteur diabolique : l’ancien attaquant du PSV Eindhoven, de Manchester United et du Real Madrid compte 70 sélections avec les Pays-Bas, pour 35 buts entre 1998 et 2012. Il faudra s’attaquer cet été à un groupe composé du Japon, de la Tunisie et du vainqueur d’un barrage entre la Pologne, l’Ukraine, la Suède et l’Albanie.

Un bon coup de nostalgie, ça ne fait jamais de mal.

Edwin van der Sar et la « friandise perdue dans un immense magasin » en Ligue des champions