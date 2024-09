Ronald Koeman en remet une couche sur la non sélection de Bergwijn

Un nouveau round dans le feuilleton.

Entre Ronald Koeman et Steven Bergwijn, la guerre est définitivement déclarée. Le semaine dernière, le coach des Oranje avait publiquement annoncé la fin de l’aventure en sélection de son ancien joueur, tant qu’il évoluerait dans le championnat saoudien. Une sortie qui avait valu la colère du nouveau player d’Al-Ittihad, lui reprochant son manque de transparence à son encontre. Ce lundi, à la veille d’affronter l’Allemagne en Ligue des nations, Koeman en a profité pour (re)tacler la décision de l’ex-joueur de l’Ajax de s’envoler pour le Golfe.

« Je regarde toujours le niveau de la ligue, la forme physique, etc. J’ai désapprouvé le choix de sélectionner Bergwijn… Avec Memphis, cela peut être différent (qui vient de signer au Brésil dans le club du SC Corinthians) », a-t-il glissé en conférence de presse. Un départ qui a néanmoins provoqué une certaine gêne chez le sélectionneur. « Je ne dirai rien à ce sujet. Après les réactions à mes propos sur le transfert de Bergwijn à Al Ittihad, j’ai compris que je devais être plus prudent et faire preuve de tact. Je ne veux pas que tout le pays me tombe dessus à nouveau ».

Koeman mène aux points.

