La réponse cinglante de Steven Bergwijn à Ronald Koeman

Vendredi 06 Septembre

Un petit clash par presse interposée.

Questionné sur le choix controversé de Steven Bergwijn de rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al-Ittihad, le sélectionneur des Oranje Ronald Koeman n’a pas approuvé la décision de son ancien joueur, assurant même que son aventure en sélection s’arrêtait au moment de ce transfert et partageant sa déception par rapport à son choix. Forcément, le principal intéressé a eu un droit de réponse, et il a sorti la sulfateuse.

« Je ne veux même plus jouer sous Koeman. S’il avait été un sélectionneur national engagé, il m’aurait appelé en premier. Ce n’est pas ainsi qu’on traite ses propres joueurs. S’il continue ainsi, il perdra toute sa crédibilité, a lâché Bergwijn au journal néerlandais De Telegraaf. J’ai toujours considéré comme un honneur de jouer pour l’équipe néerlandaise. J’en ai fini avec quelqu’un qui me présente délibérément de cette façon dans les médias. Mais qui sait si un nouvel entraîneur national viendra dans le futur… Moi-même, je ne fermerai jamais la porte. »

Un partout, au tour de Koeman.

