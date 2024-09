Koeman déplore le choix de carrière de Bergwijn

Les pieds dans le plat.

Steven Bergwijn a quitté l’Ajax Amsterdam pour rejoindre Al-Ittihad, et son transfert a visiblement déplu à Ronald Koeman. Le sélectionneur néerlandais a fermement annoncé que « son aventure avec l’équipe nationale néerlandaise était terminée ». Le technicien, qui avait connu le joueur lors de son passage à l’Ajax, ne s’est pas arrêté là-dessus : « Si vous avez 26 ans, votre ambition la plus importante doit être sportive et non financière. Il aurait pu rester à l’Ajax. » Un choix assez inattendu pour Bergwijn, qui facture 8 buts en 35 sélections avec les Oranje.

Il peut toujours tenter de se faire naturaliser français ou portugais.

