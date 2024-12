Memphis Depay dévoile son nouveau morceau

Mais donnez-lui son Planète Rap !

Juste avant de taper le Criciúma de Yannick Bolasie avec les Corinthians (2-4) ce samedi soir (36e journée du championnat brésilien), Memphis Depay a balancé son dernier son. Intitulé « YM$ », en featuring avec le rappeur néerlandais Lusho et accompagné d’un clip, ce morceau rassemble à peu près tout ce qui existe dans le rap game : un voyage en jet privé, un tour chez un concessionnaire de luxe, un dîner au Four Seasons, de jolies filles et une partie de golf. La seule particularité concerne certainement le tournage au Metropolitano de Madrid, lorsque Memphis évoluait encore à l’Atlético.

<iframe loading="lazy" title="Memphis Depay, Lusho - YM$ (Official Music Video)" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/vlNHc-fmedY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Pas si désagréable que cela – selon les goûts et les couleurs évidemment –, ce titre est le 21e de la discographie de l’ancien Lyonnais. Sur le terrain, Memphis Depay n’a manqué que trois rencontres avec les Corinthians depuis son arrivée cet été, avec quatre buts inscrits en neuf matchs de championnat et trois passes décisives délivrées en autant de rencontres de Copa Sudamericana. De quoi justifier cette insolente phrase prononcée à chaque fin de couplet : « Ils veulent tous savoir ce que cela fait d’être millionnaire ».

Oui, nous voulons tous le savoir.

Koeman autorise deux joueurs à retourner dans leurs clubs pour souffler