Le festival de Popp élimine Galatasaray

C’était du Popp corn.

Alexandra Popp n’a laissé aucune chance à Galatasaray lors de la quatrième journée de phase de groupes de Ligue des champions. La désormais ex-internationale allemande a tout simplement été impliquée sur les cinq buts inscrits par Wolfsburg dans la rencontre (5-0) : trois buts et deux passes décisives. Une belle manière de célébrer le 100e match européen des Louves allemandes. Avec cette quatrième défaite en autant de matchs, le club turc est de son côté le premier éliminé.

Le Real et Chelsea rejoignent Lyon

Malgré l’ouverture du score concédé, le Real Madrid a lui aussi assuré la victoire sur la pelouse de Twente (3-2) dans le groupe B, mais a dû attendre le match de Chelsea un peu plus tard dans la soirée pour valider définitivement sa qualification en quarts de finale. Il n’a pas fallu plus de deux minutes de jeu à Chelsea et Lucy Bronze pour ouvrir le score contre le Celtic. Après ce but très précoce, la Française Eve Périsset a conclu la victoire (3-0) au bout du temps additionnel. Avec ce succès, les joueuses de Sonia Bompastor sont elles aussi qualifiées pour la phase finale.

Un petit OL-Chelsea en quarts pour le retour de Bompastor à Lyon ?

Sonia Bompastor dénonce les attaques homophobes envers Sam Kerr