L’OL se contente du nul contre Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Lyon

L’OL n’avance plus, mais cette fois, il s’en réjouit. Tenu en échec ce jeudi par Fenerbahçe au Şükrü Saracoğlu Stadyumu d’Istanbul, le club lyonnais s’est bien contenté de ce point du nul, qui le laisse encore en bonne position pour finir dans le top 8 de cette Ligue Europa. Pas beaucoup plus inspirés offensivement que lors de leurs derniers matchs, les Gones ont au moins eu le mérite de montrer un certain caractère dans une arène très hostile. Mais ils enchaînent aussi un quatrième match sans victoire.

Une attaque pas Fener’

Noyés entre la mer de Marama et la mer Noire. Voilà où se trouvaient les Lyonnais pendant les dix premières minutes. Dans une enceinte surchauffée – et pas seulement grâce aux dizaines de braseros qui crament sous la toiture –, les hommes de José Mourinho ont rapidement mis l’OL dans le bain. Hués à perdre des points d’audition, les Gones ont tout de même su résister à cette première vague, qui ne s’est soldée par aucune occasion nette. Finalement, les 50 000 Stambouliotes et les 250 Rhodaniens venus sur les rives du Bosphore n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent avant la pause. Côté turc, Sebastian Szymański a envoyé un pétard en virage (20e), tandis que la meilleure occasion des visiteurs est l’œuvre de Georges Mikautadze, pas si loin de justifier l’emploi du chauffage dans le stade d’un geste acrobatique après un corner (26e).

En toute fin de premier acte, Saïd Benrahma a bien eu un temps d’avance sur la défense, mais, en déficit de confiance, a préféré combiner dans de trop petits espaces plutôt que de tenter sa chance. À quelques secondes du retour aux vestiaires, Moussa Niakhaté a failli laisser ses partenaires à dix, puis a vu son carton rouge être logiquement transformé en un jaune. L’entame de la seconde période n’a pas été beaucoup plus chatoyante que les 45 premières minutes. Il faut attendre un coup franc bien placé de Benrahma pour voir l’OL se montrer dangereux (65e). Dans la foulée, Rayan Cherki a profité de ce temps faible des Sarı Lacivertliler pour envoyer une lourde frappe, boxée par le portier adverse (66e).

🔚 C'est terminé à Istanbul ! Nos Gones ramènent un point de Turquie avec ce match nul sur la pelouse de Fenerbahçe 🤝🔴🔵 0-0 #FBOL pic.twitter.com/o3FYrdnemp — Olympique Lyonnais (@OL) January 23, 2025

Si offensivement ça n’a pas été la joie, les Gones ont tout de même globalement maîtrisé la seconde mi-temps. Ils ont même profité d’une extinction physique des Stambouliotes pour garder le ballon et fatiguer encore plus des adverses qui avaient déjà la langue pendue. Mais l’OL a le secret pour se compliquer les fins de match et a laissé Fenerbahçe pousser lors des dernières minutes. Edin Džeko aurait pu profiter de cette passivité, mais sa reprise à bout portant a directement trouvé les gants de Lucas Perri (83e), pas vraiment sollicité en cette douce soirée d’hiver à Istanbul. Lyon compte donc 14 points à une journée de la fin (réception de Ludogorets jeudi prochain) et se rapproche de son objectif de finir dans le top 8.

Fenerbahçe (4-2-3-1) : Eğribayat – Djiku, Söyüncü, Akçiçek – Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Szymański – Kahveci (Saint-Maximin, 59e), En-Nesyri (Džeko, 72e), Tadić (Ünder, 82e). Entraîneur : José Mourinho.

Lyon (4-2-3-1) : Perri – Kumbedi (Ćaleta-Car, 68e), Mata, Niakhaté, Abner – Matić, Tolisso (Tolisso, 79e) – Benrahma, Cherki, Fofana (Lacazette, 43e) – Mikautadze (Nuamah, 79e). Entraîneur : Pierre Sage.

