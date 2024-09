Un calendrier homogène pour l’OL en Ligue Europa

Le retour des frissons européens.

L’OL a évité les très gros morceaux du chapeau 1, en héritant des Rangers et de l’Eintracht Francfort. Des retrouvailles avec les Écossais, qu’ils avaient déjà croisés en phase de poules de C3 en 2021 (1-1 à domicile, victoire 2-0 à l’extérieur), et une découverte avec les Allemands et l’équipe de Kevin Trapp et Hugo Ekitike. Pierre Sage aura l’occasion de serrer la pince à José Mourinho à l’occasion d’un déplacement en Turquie pour se frotter à Fenerbahçe, éliminé par le LOSC de Bruno Genesio cet été.

Au Groupama Stadium sera également attendu l’Olympiakos, Ludogorets et… le Beşiktaş après le souvenir brûlant du printemps 2017 et de la double confrontation très tendue entre les deux équipes, au bout de laquelle l’OL était sorti vainqueur aux tirs au but. Les Rhodaniens auront un long voyage en Azerbaïdjan pour jouer contre le Qarabağ de Yassine Benzia et un autre plus court pour se bagarrer avec Hoffenheim.

Ne comptez pas sur nous pour vous dire s’il s’agit d’un bon tirage.

Le programme de l’OL

Rangers (E)

Eintracht Francfort (D)

Fenerbahçe (E)

Olympiakos (D)

Ludogorets (D)

Qarabağ (E)

Beşiktaş (D)

Hoffenheim (E)