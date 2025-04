Le Cow boy a des ennuis.

Les signaux sont au rouge pour l’OL. Selon le rapport financier semestriel publié lundi par Eagle Football Group, la holding de John Textor, le club affiche un résultat net de -117 millions d’euros, une trésorerie divisée par deux en six mois (50 millions d’euros au 31 décembre), et un endettement financier net qui grimpe à 540 millions d’euros contre 463 millions d’euros en juin dernier. Une situation qui inquiète les commissaires aux comptes, lesquels soulignent une « incertitude significative » quant à la continuité d’exploitation du club. L’Américain qui veut sauver le modèle économique de la Ligue 1 a déjà fort à faire avec son club.

La bourse ou la vie

Pour éviter la tempête, Eagle Football mise sur un apport de 150 millions d’euros via une introduction en bourse à New York et sur de nouveaux financements des actionnaires d’après L’Équipe. Mais le rapport met en garde : « Tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d’exploitation de la société et de ses filiales. »

Autre point sensible, les commissaires aux comptes rappellent que leur audit se limite à « un examen limité », loin d’une certification complète des comptes. De quoi accentuer le flou autour des finances lyonnaises. Si John Textor assure que le club tiendra le cap, c’est bien la réalité des prochains mois qui tranchera.

Les multipropriétés ne sont pas un poisson d’avril malheureusement.

Strasbourg fait exploser l’OL et rêve d’Europe