John Textor peut-il être le chevalier blanc du foot français ?

Si Netflix a donné du pep’s à la Formule 1, au cyclisme et même au golf, pourquoi la Ligue 1 n’aurait-elle pas le droit aussi à son feuilleton ? Avec un fond de PSG, des histoires de recrues nantaises, de mal-être rennais et de salaires d’Angers, les scénaristes auraient de la matière. John Textor, président de l’OL et ancien directeur général d’une boîte de vidéo à la demande, aurait bien quelques idées. « Il faut qu’on raconte des histoires, a-t-il proposé au micro de RMC ce lundi soir dans un long entretien où il a choisi d’être sans filtre et d’animer un lundi banal. Pourquoi regarder tel ou tel match ? Pourquoi Le Havre ? C’est où ? En Normandie ? Quel temps y fait-il ? Les filles sont-elles jolies ? »

🎙️ "Un petit toutou." John Textor tacle Vincent Labrune, qu'il juge totalement soumis à Nasser Al-Khelaïfi. pic.twitter.com/x6fzYoHPKX — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 13, 2025

Avant de poursuivre : « Pareil pour le Paris FC avec un milliardaire qui le rachète. Qui est-il ? Avec qui s’entend-il ? Qui est-ce qu’il déteste ? La femme du propriétaire de Rennes est Salma Hayek, ça aussi on devrait pouvoir en parler. […] Le produit qu’on montre au monde doit être sexy. Tout le monde aime la France en plus. Vous adorez vous moquer de nous, les Américains. On est obèses, on s’habille mal, on achète tout et n’importe quoi quand on est en France. Mais on adore la France ! Alors pourquoi est-ce qu’on n’arrive pas à représenter la France à la télévision ou à la radio ? » C’est vrai ça, pourquoi ? Vincent Labrune et les autres présidents de Ligue 1 sont invités à y répondre. On repassera pour la forme, peut-être, le film proposé par Textor ressemblant plutôt un vieux navet bien macho des années 70. Il n’empêche que le boss de l’OL, qui découvre le drôle de monde du football français depuis trois ans, a le mérite de mettre les pieds dans le plat et ses doigts là où ça fait mal.

Le toutou et l’aboyeur

Le constat est là, il est simple, clair, limpide : « Le produit montré par la Ligue à la télé, de manière générale, est nul. » Des propos qui donnent de la consistance à l’éléphant dans la pièce : le foot français va mal. Le Sénat l’a dit, John Textor le dépoussière. Pour une fois, un patron de club sort du bois autrement que pour dire que l’arbitrage est nul, pour démentir la rumeur de l’arrivée d’un attaquant condamné par la justice, ou vanter sous serment un accord financier douteux. que la Chambre haute fustige.

La métaphore canine est filée par Textor : si Nasser Al-Khelaïfi « aboie » et que Labrune est le « toutou », la caravane, elle, passe. Le foot français est à la traîne. Le match du dimanche soir est moins regardé qu’un Clásico ayant rassemblé 1,3 million de personnes. Preuve que le foot fait encore vibrer. En homme d’images, le skateur Textor l’a compris. Si certaines idées sont à questionner (voire à jeter), comme celle ultra policière de la reconnaissance faciale partout dans les stades, ne pas les écouter serait plus dramatique encore.

Son discours présente enfin le mérite de nourrir la grande histoire du foot français. En bon homme d’affaires, l’Américain croit comprendre qu’il faut de la concurrence pour qu’un business florisse. Que la rivalité profite au récit, puis au spectacle, et donc au pognon. PSG-OM époque Tapie, c’était ça. OM-OL version Aulas, un peu aussi. Un Américain comprend peut être mieux la Ligue 1 que quiconque, et le prochain avant-match d’OL-PSG sera rempli « d’histoires » à raconter. Comme le précédent puisque la « guerre » avec Nasser al-Khelaïfi ne date pas d’hier et qu’il faudrait être fou pour nier que Textor n’a pas tort quand il dénonce les liens troubles entre la LFP et le dirigeant qatari aux multiples casquettes, dont le poids sur le football hexagonal n’est plus à démontrer, malheureusement.

Le fond, sans la forme et le bon timing

Le patron du PSG a presque donné raison à son nouvel adversaire quand, quelques minutes seulement après la nouvelle sortie du Gone, les relais de Nasser al-Khelaïfi ont fait fuiter des échanges de messages datant de l’été dernier dans lesquels l’Américain parle de l’entourage de Rayan Cherki comme de « trous du culs ». Une réponse par presse interposée, quand le porte-parole du PSG a fait savoir que « la classe et l’élégance ne s’achètent pas, car ça aurait permis d’éviter à M. Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre président, notre institution et nos fans », en même temps que la LFP a souligné des « incompréhensions ». Il faudrait pourtant écouter les remarques de Textor, au moins s’attarder sur le fond. La forme et le timing, eux, prêtent à réfléchir. Le skateur John possède un franc-parler détonnant. Au pire, il traduit un patriarcat dont on se passerait bien : voir des filles jolies au Havre ne devrait pas donner envie de regarder plus de foot. Au mieux, il présente le mérite de montrer l’éléphant dans la pièce. L’homme dit ce qu’il pense, peu importe la forme.

Qu’il revienne sur Terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant. Un porte-parole du PSG

Cette prise de parole, dans ce contexte, renvoie forcément à son OL encore et toujours sous la menace de la DNCG. Ce n’est pas au cancre de demander au prof que la classe n’ait pas école. En défendant la multipropriété déjà présente dans le football français, Textor a totalement consenti et assumé ce modèle du foot business pourtant honni par les fans. Les manigances avec Botafogo et Molenbeek ne rendent pas non plus service à notre championnat, tout comme ce qu’il pourrait advenir d’une place forte de notre football comme l’OL. On aimerait que l’Américain revienne dans quelques mois pour dire la même chose, avec la conscience plus tranquille pour le futur du club rhodanien. On aimerait aussi qu’il ne soit plus seul à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, ou en « off » comme on dit dans le milieu, même si cela déplaît à Labrune ou Al-Khelaïfi. « Qu’il revienne sur Terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant », a aussi répondu le PSG. Oui, aimons-là, avant qu’il ne soit trop tard.

