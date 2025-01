Après la déroute en Coupe, le directeur technique de l’OL tape du poing sur la table

Déjà, depuis quand il y a des dauphins à Bourgoin ?

Défait en Ligue 1 puis éliminé piteusement chez son voisin de Bourgoin-Jallieu (N3) – sans parler des féminines –, l’OL vit un début d’année cauchemardesque. Depuis cette nouvelle déroute en Coupe de France (défaite 2-2, 4-2 TAB), tout Lyonnais qui s’exprime se fait tout petit.

Après Pierre Sage en après-match estimant que « Lyon va devoir assumer la honte », c’est au tour du directeur technique d’y aller de son commentaire. « On a pris une grosse claque. C’est une faute professionnelle, clairement. Un sentiment de honte, on a manqué de tout. Bourgoin a fait son match. On savait quel genre de match on allait jouer, on n’a pas su répondre. C’est au-delà de la déception », a lâché Matthieu Louis-Jean aux médias présents en zone mixte.

Un tournant qui date de la défaite contre Paris

Promu directeur technique cette saison, après un an à la tête de la cellule de recrutement, Matthieu Louis-Jean assume le costume. Très discret dans les médias et peu adepte des déclarations, l’ancien défenseur de Nottingham Forest a préféré parler football et mental.

Pour lui, le problème est bien plus ancien que la déroute même de ce mardi soir. « Depuis le match du PSG (le 15 décembre en Ligue 1, défaite 1-3), quelque chose s’est passé, il faut trouver les raisons. […] On perd sur des conditions mentales, pas techniques : on a manqué d’agressivité, de volonté dans les duels. Quand on ne respecte pas le jeu, il vous punit », estime Matthieu Louis-Jean.

Le seul truc foot que je mettrais ce soir. Matthieu Louis-Jean après l’élimination de l’#OL pic.twitter.com/LMOCGMUczX — But! OL (@But_Lyon) January 15, 2025

On a déjà hâte des banderoles au Groupama Stadium ce week-end.

Des supporters lyonnais ont causé des incidents après l'élimination face à Bourgoin-Jallieu