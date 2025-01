Surprise ! Les Lyonnaises déjà éliminées de la Coupe de France !

C’est un week-end bien moche pour l’OL.

Battu à Brest ce samedi en Ligue 1 (2-1), Lyon n’a même pas pu se rattraper chez les féminines. En déplacement à Reims (D1) ce dimanche pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, les Fenottes ont été croquées aux tirs au but, et doivent déjà dire adieu à la compétition (0-0, 10-9 TAB). Au terme de 90 minutes sans le moindre but, les Marnaises ont finalement dévoré le mastodonte rhodanien après une séance interminable, où ce sont les gardiennes qui ont scellé le sort de la rencontre.

Laura Benkarth manque son penalty. Victoire rémoise. Reims : ✔️✔️❌✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️ OL : ✔️❌✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️✔️❌#SDROL — OL Féminin (@OLfeminin) January 12, 2025

Si Kayza Massey a transformé sa tentative, ce n’est pas le cas de sa consœur Laura Benkarth. Avant cela, Ada Hegerberg avait manqué son tir au but, mais l’OL était resté en vie grâce au raté de Mathilde Kack. C’est la première fois de son histoire que Lyon est éliminé de la Coupe de France avant le stade des huitièmes de finale.

Il faut savoir partager.

