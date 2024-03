L’équipe féminine du Paris FC quitte temporairement le stade Charléty

Les Parisiennes ont gagné un beau voyage en RER.

Le week-end dernier, les joueuses du Paris FC n’ont pas pu enfiler les crampons au stade Charléty en raison d’un terrain rendu impraticable par la pluie et le match de l’équipe masculine disputé quelques heures plus tôt. Cette décision a causé la colère de la direction du club, mécontente de devoir annuler une rencontre qui attendait bon nombre de spectateurs. « L’état catastrophique de la pelouse de Charléty a en effet conduit le Paris FC à reporter samedi son match de D1 Arkema face à l’AS Saint-Étienne, a communiqué le club ce mardi. Une évidence s’impose aujourd’hui : les prochaines rencontres ne pourront pas se jouer non plus dans l’enceinte du 13e arrondissement. »

Communiqué officiel. Les deux prochaines rencontres des féminines se dérouleront au Stade Robert Bobin de Bondoufle (Essonne). — Paris FC Féminines (@PFC_feminines) March 5, 2024

En conséquence, l’équipe parisienne recevra Le Havre le 6 mars prochain au stade Robert-Bobin à Bondoufle, de même pour la demi-finale de Coupe de France face au PSG quatre jours plus tard. Le Paris FC espérait pouvoir organiser ce second match au stade Jean-Bouin, enceinte habituellement réservée aux rugbymen du Stade français, mais la préfecture de police a émis un avis négatif. En cause : la proximité immédiate du stade avec le match du PSG, qui affronte ce jour-là le Stade de Reims au Parc des Princes.

Patience : dans quelques années, c’est le Parc qui sera libre tous les week-ends pour le Paris FC.

