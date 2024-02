Quel stade pour accueillir le PSG ?

→ Stade Jean-Bouin (Paris XVIe)

Située proche périphérique et monument classé au patrimoine, cette charmante enceinte de 19 500 places (parfait pour trier ses invités sur le volet) propose une pelouse résistante à toute épreuve et une atmosphère bicolore gris-rose du plus bel effet. Seule contrainte, il ne s’agit pas d’un logement entier, mais d’une colocation avec un sympathique club de rugby, certes un peu remuant, mais respectueux des parties communes. Pour toute demande d’information complémentaire et déposer un dossier, s’adresser à la Mairie de Paris.

→ Stade de France (Saint-Denis)

Élire domicile chez un SDF ? C’est possible ! Proche tous transports dans un quartier commerçant, vous tomberez rapidement sous le charme de cette large enceinte multifonctionnelle qui vous permettra d’accueillir l’ensemble des sections de votre association sportive, mais aussi les concerts des rappeurs qui vous encouragent déjà en tribune les jours de match. Vous noterez l’espace disponible, aussi généreux que le retour sur investissement : désormais, ce sont 35 000 spectateurs de plus qui pourront assister en direct à votre élimination annuelle en quart de finale de la Ligue des champions. A 250 francs euros, la place, faites le calcul ! Disponible dès le 12 août 2024.

→ Campus PSG (Poissy)

Fatigué de l’agitation de la capitale ? Pourquoi ne pas tenter l’expérience de la campagne ? À seulement 35 minutes du Parc des Princes en voiture (1h30 en transports en commun avec seulement deux correspondances), le Campus PSG vous accueille dans un écrin aussi verdoyant que futuriste qui vous permettra à la fois de revenir aux sources et de vous recentrer sur l’essentiel. Une cure de jouvence déjà testée et approuvée par votre équipe féminine. Autre avantage non négligeable : votre centre d’entraînement est compris, ce qui règlera le problème de l’impact carbone de vos déplacements et les questions indélicates de ces militants écologistes travestis en journalistes.

→ Stade Léo-Lagrange (Bondy)

Et si la solution pour conserver votre joueur-star était de jouer la carte sentimentale en le rapatriant dans le cadre de son enfance ? Entouré d’une multitude de groupes scolaires, d’une caserne de pompiers et d’un Basic Fit, le Stade Léo-Lagrange est l’endroit parfait pour évoluer dans un cadre à la fois familial et street. De quoi donner de la cred’ à votre stratégie de communication tournée vers des banlieues qui n’attendent qu’à être gentrifiées. Quelques travaux à prévoir cependant. En cas de désistement, retrouvez nos autres offres ici.

→ Stade Ex Nihilo (Montigny-le-Bretonneux)

Non, il ne s’agit pas d’un naming en hommage à un obscur latéral grec que seuls les puristes de la première heure auraient pu voir jouer sous les couleurs du PSG, mais bien d’une offre concrète pour vous permettre d’enfin concrétiser vos ambitions architecturales. Oubliez la foultitude de travaux que connaît actuellement l’Île-de-France pour les Jeux olympiques et le Grand Paris, un de plus, un de moins, on ne remarquera pas la différence. Oubliez les stades existants, on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Oubliez que le terrain doit vous être cédé par le Conseil général des Yvelines, vous en êtes le meilleur ambassadeur à travers le monde, ce ne sera qu’une formalité. Oubliez les critiques liées à l’éloignement du centre de Paris et répondez qu’à Londres, c’est pire. Oubliez tout, ne pensez qu’à vous !

→ U Arena (Nanterre)

Avec sa forme en U, la U Arena règle définitivement votre problème de tribune Boulogne. Terminé ces zigotos habillés en noir qui osent mettre de l’ambiance en dérengeant les honnêtes spectateurs à 250 francs euros la place, ils seront remplacés par une intelligence artificielle qui les projettera sur un écran et répondra automatiquement aux chants du CUP pour décupler l’ambiance les jours de match. De plus, avec sa toiture intégrée, la U Arena permettra au public d’assister à un set de DJ Snake avec son et lumière avant chaque rencontre. Vous cherchez à maximiser la PSG fan experience ? Ne cherchez plus, venez à Nanterre (s’il-vous-plaît) !

Illustration General view Stadium Paris LA Defense Arena prior the Top 14 match between Racing 92 and Stade Toulousain Rugby at Paris La Defense Arena on January 28, 2024 in Nanterre, France. (Photo by Loic Baratoux/Icon Sport)

→ Stade Charléty (Paris XIVe)

Attention : ceci n’est pas une offre de vente, mais d’échange. Face à l’enthousiasme suscité par son offre de gratuité et la participation de son équipe féminine à la Ligue des champions, le Paris Football Club cherche à déménager du Stade Charléty pour une enceinte à la hauteur de ses ambitions nouvelles. En bons termes avec la Mairie de Paris, il se propose de récupérer le Parc des Princes contre un loyer honnête et cède volontiers son arena de la Porte de Gentilly qui répond à tous les critères que vous recherchez : cadre intimiste, proche transports et commerces, piste d’athlétisme incluse, soutien de la municipalité garanti. À saisir !

→ Stade de Lusail (banlieue de Doha)

À seulement 6h30 de Paris (soit à peine plus qu’un trajet en train pour un déplacement à Nice) le Stade de Lusail vous invite à faire preuve d’avant-gardisme en délocalisant vos matchs à domicile au Qatar. Sous le soleil de la banlieue de Doha, vos joueurs bénéficieront d’un cadre idéal pour rouler sur la concurrence, en plus de vous offrir un avantage psychologique sur vos adversaires qui devront subir les affres du décalage horaire. Inauguré en 2022, le Stade de Lusail n’a servi qu’une quinzaine fois et peut donc être considéré comme neuf. À toute fin utile, il n’est pas nécessaire de fournir des fiches de salaire ou un garant.

Sébastien Haller, reprise à l'unisson